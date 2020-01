L'Oroscopo della giornata di mercoledì 22 gennaio prevede un allegro Mercurio dal segno dell'Acquario pronto ad aiutare i nativi dei Gemelli, soprattutto in ambito lavorativo, mentre il Sagittario potrà contare sul Sole per avere tante energie da utilizzare al meglio. Il Cancro dovrà tenere in considerazione le proprie azioni sugli altri prima di agire, mentre i Pesci metteranno in risalto il proprio fascino per compiere audaci conquiste.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di mercoledì 22 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 22 gennaio segno per segno

Ariete: attivi e dinamici come non mai, secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì darete il meglio sul posto di lavoro per riuscire a terminare alcuni progetti.

Potreste fare inoltre un incontro importante che potrebbe farvi avere delle idee interessanti per la vostra carriera professionale. In ambito sentimentale In amore riuscirete a cogliere al volo l'ottimismo e l'allegria contagiosa del partner per esprimere il vostro punto di vista su un argomento a voi caro. Buone prospettive in amore per i single, almeno per quanta riguarda nuovi incontri e nuove amicizie. Voto - 8,5

Toro: gli influssi di Urano nel vostro segno zodiacale, assieme a Mercurio in angolo positivo dal segno dell'Acquario, completano per voi un oroscopo fortemente incentrato sulla sfera sentimentale.

Sentirete infatti la necessità di portare dei cambiamenti, sia in amore che nella vostra famiglia per evitare continui litigi quasi sempre senza un valido motivo. I single dovranno attenzione a cosa diranno proprio con quella persona molto importante. Nel lavoro dovrete cercare di capire bene dove state sbagliando con un progetto che orami non può più aspettare. Voto - 7

Gemelli: con Mercurio in quadratura nel segno dell'Acquario, la sfera sentimentale e familiare potrebbe rivelarsi deludente durante la giornata di mercoledì.

Potreste causare dei litigi con il partner o con un familiare, spesso per colpa vostra e fareste meglio ad ammettere le vostre colpe prima di peggiorare la situazione. I single prima di dedicarsi ai loro passatempi, dovranno svolgere tante mansioni che ruberanno molto tempo. Se avete iniziato un nuovo percorso di lavoro, perché avete cambiato gruppo, idea o altro, sarete più convinti delle vostre scelte e sarete subito a vostro agio.

Voto - 6,5

Cancro: Venere in congiunzione al segno dei Pesci vi propone una giornata molto movimentata in ambito lavorativo. Potreste ritrovarvi davanti delle scelte da prendere al più presto per non lasciare indietro altri impegni. In ambio sentimentale anche se penserete di agire nel migliore dei modi, non dovrete dimenticarvi di considerare le conseguenze delle vostre azioni sugli altri. I single potrebbero invece trovare conforto in un nuovo amore e iniziare una relazione che potrebbe essere duratura.

Voto - 7

Leone: Marte in angolo positivo nel vostro cielo vi aiuterà a darvi una spinta nel lavoro secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Infatti, nonostante sarete sommersi dal lavoro, sarete ostinati a concludere tutti i vostri impegni giornalieri e grazie all'aiuto di un collega potreste riuscire a finire in tempo. L'amore troverà finalmente un po' di pace e magari diventerà anche più armoniosa.

Per i single invece, un incontro potrebbe presto diventare molto più di una semplice amicizia. Voto - 8

Vergine: Giove e Saturno nel segno amico del Capricorno promettono una giornata molto interessante per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà ricca di potenzialità, dove saprete rendere felice la vostra anima gemella nonostante qualche piccola incomprensione. Per i cuori solitari il loro fascino acquisterà punti ed attirerà l'attenzione di molte persone. Nel lavoro potreste avvertire un leggero senso di stanchezza, che potrebbe rallentare il processo delle vostre mansioni. L'oroscopo vi consiglia di svolgere soltanto quelle mansioni indispensabili per non affaticarvi troppo.

Voto - 7,5

Bilancia: potrete contare sull'aspetto positivo di Mercurio e Saturno secondo l'oroscopo di mercoledì. Tale configurazione astrale vi aiuterà a svolgere in maniera impeccabile il vostro lavoro, senza imprevisti o rallentamenti che potrebbero ritardare la vostra tabella di marcia. In ambito sentimentale se siete single potreste riuscire a conquistare il cuore di qualcuno che negli ultimi tempi vi ha colpito, dovete solo trovare un po' di coraggio in più. Le relazioni stabili potrebbero avere poco tempo per loro, ma sarà sufficiente per stimolare al meglio la passione. Voto - 9

Scorpione: Venere e Mercurio in angolo benefico nel vostro cielo completano l'oroscopo della giornata di mercoledì, e vi daranno una mano a superare alcuni ostacoli della vostra vita sentimentale.

Dovrete prendere in mano la situazione e cercare di rilanciare la vostra relazione di coppia. I single dovranno fare attenzione alle false lusinghe di alcuni amici. Nel lavoro fare affari importanti per voi potrebbe essere una nuova sensazione, ma non sarà un motivo per essere intimidito come potrebbe andare avanti la situazione. Abbiate più fiducia in voi stessi. Voto - 6,5

Sagittario: un oroscopo formato da un allegro Sole e da Marte attivo nel vostro segno zodiacale durante la giornata di mercoledì. Avrete tante energie dalla vostra parte, da utilizzare maggiormente all'interno della sfera sentimentale per tirare fuori il meglio dalla vostra relazione di coppia.

Se siete single affidatevi solo alle persone che hanno dimostrato la loro onestà nei vostri confronti. Nel lavoro potreste non ottenere buoni risultati con le vostre sole forze per quanto riguarda un progetto troppo grande per essere svolto da una sola persona. Voto - 7,5

Capricorno: l'oroscopo vi metterà decisamente a vostro agio con Giove e Saturno in congiunzione al vostro segno zodiacale. La vostra mente sarà attiva e funzionale, riuscirete ad essere lucidi ed efficaci. In ambito sentimentale si aggiungerà la Luna in quadratura al vostro cielo, pronta a farvi vivere un periodo decisamente romantico con la vostra anima gemella.

Per i single potrebbe nascere una buona intesa con una persona vicina. Nel lavoro potrebbe esserci una certa insicurezza in ciò che farete. Ciò nonostante dovrete comprendere che sarà solo la vostra immaginazione e che in realtà, state svolgendo un lavoro fantastico. Voto - 8,5

Acquario: Mercurio stazionario nel vostro segno zodiacale, prepara un oroscopo assolutamente favorevole per i nativi del segno. Saprete ben apprezzare la vostra concretezza, che vi permetterà di risolvere parecchi degli arretrati sul lavoro ma non solo, anche a preparare il terreno per un eventuale progetto di gruppo con i colleghi più fidati.

Sul fronte sentimentale coloro che vi amano vogliono che siate felici anche voi, dunque cercate di essere più ottimisti e sorridete alla vista dei vostri familiari. Se siete single dovreste cercare di ignorare coloro che vorranno solo ostacolare la vostra ricerca all'amore. Voto - 8

Pesci: si aggiunge il pianeta Marte a completare una configurazione astrale già interessante con Venere in quadratura al vostro cielo. La sfera sentimentale si rivelerà a vostro vantaggio, permettendovi di mettere in risalto il vostro fascino e riuscire a sedurre il partner, oppure fare audaci conquiste qualora siate single.

Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare su come comportarvi dinanzi ad alcuni progetti particolari, raggiungendo i risultati sperati. Voto - 8