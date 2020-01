L'Oroscopo della giornata di sabato 1 febbraio, prevede il pianeta Saturno in congiunzione al segno zodiacale del Capricorno, offrendo fascino e intraprendenza in amore, mentre Toro farebbe meglio a non far valere le proprie ragioni urtando la sensibilità del partner. Gemelli potrebbe riuscire finalmente a ritrovare un po’ di energia e vitalità, mentre Nettuno in angolo positivo nel segno dei Pesci creeranno tutte le premesse necessarie per una relazione di coppia piena di passione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di sabato 1 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo sabato 1 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: gli influssi di Marte in Sagittario e Giove e Saturno in Capricorno completano un oroscopo abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso vi rivelerete non solo un ottimo partner, ma un ottimo amico, con cui condividere segreti e debolezze affrontandole insieme. Se siete single cercherete di approfondire una conoscenza fatta recentemente.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo state prendendo sempre più confidenza con il vostro impiego e continuerete a migliorare giorno dopo giorno. Voto - 8

Toro: una configurazione astrale abbastanza discreta per voi nativi del segno grazie a Urano positivo nel vostro cielo. In ambito sentimentale respirerete un'aria leggera che mette voglia di trascorrere la maggior parte del vostro tempo con il partner.

Fate solo attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti della vostra anima gemella per non causare guai. I single avranno un fascino invidiabile che potrebbe portarvi nella direzione giusta. Nel lavoro una tabella di marcia ben definita abbinata a diplomazia e voglia di fare saranno la strategia vincente. Voto - 8

Gemelli: l'oroscopo per voi nativi del segno vi riserverà degli alti e dei bassi per la giornata di sabato.

La mattinata potrebbe rivelarsi poco stimolante nel lavoro, dove non avrete idee brillanti da proporre ai colleghi per poi svilupparle. Situazione differente per quanto riguarda i sentimenti. Riuscirete a riprendervi da alcuni malintesi avuti in precedenza con il partner e tornerete ad andare d'accordo. Se siete single cercherete di vivere la giornata con serenità, lontani da eventuali pensieri come cercare l'anima gemella. Voto - 6,5

Cancro: secondo l'oroscopo della giornata di sabato, avrete una configurazione astrale non proprio a vostro favore. L'amore potrebbe rivelarsi piuttosto confusionario e potrebbe essere facile combinare qualche guaio con la vostra anima gemella.

Cercate di prestare particolare attenzione a ciò che direte o farete. Se siete single sfruttate al meglio il vostro fascino per attirare l'attenzione della persona che amate. Nel lavoro non volete fare brutta figura, quindi vi converrà parlare il meno possibile, ascoltare e rispondere cautamente ad eventuali domande. Voto - 6,5

Leone: un oroscopo piuttosto a vostro favore, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Riuscirete a dedicare tanto tempo al partner senza trascurare i vostri parenti o i vostri amici. I cuori solitari potranno avere delle conferme e sfruttare ottime occasioni per farsi avanti con una persona.

In quanto a lavoro anche se ci saranno delle difficoltà, riuscirete a portare avanti tutti gli impegni di lavoro e a raggiungere dei discreti traguardi grazie a Marte in angolo benefico. Voto - 7,5

Vergine: mattinata che prevede il Sole in angolo positivo per voi nativi del segno, pronto a mettervi allegria e a donarvi una buona dose di ottimismo. In amore l'oroscopo riserva per voi qualche piccola sorpresa per da parte della vostra dolce metà, che vi metterà tantissima allegria. Se siete single avrete la disinvoltura necessaria per avvicinarvi a qualcuno con cui sentite una certa affinità. Nel lavoro un forte spirito creativo e costruttivo vi dona fiducia e ottimismo, mettendoci passione in tutto ciò che farete.

Voto - 8,5

Bilancia: firmamento dei transiti planetari che completa un oroscopo a voi favorevole. La sfera sentimentale si rivelerà una delle parti migliori della giornata. Riuscirete ad assumere un ruolo da protagonista nella vostra storia d'amore e saprete ottenere numerosi vantaggi. Se siete single si prospetta un ottimo quadro astrale e potranno esserci successi anche inaspettati con persone difficili da conquistare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo se avrete tante cose da fare non potrete pretendere di farle subito. Dunque rimboccatevi le maniche e datevi da fare. Voto - 7,5

Scorpione: preparatevi ad una giornata piacevole grazie agli influssi di Nettuno in trigono al segno dei Pesci.

In amore serenità e collaborazione reciproca con il partner vi permetteranno di costruire una relazione forte e stabile, grazie anche ad una certa pazienza. I single potrebbero aprire il loro cuore ad una persona in particolare, confessando le proprie debolezze. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo forse sarebbe il caso di non tentare qualcosa di azzardato. Le vostre finanze infatti sono solo sufficienti e spendere in un progetto rischioso potrebbe essere controproducente. Voto - 7,5

Sagittario: Marte positivo nel vostro cielo apre una giornata fortemente votata alla sincerità e alla comprensione nei confronti delle persone che vi stanno attorno.

In amore i single sapranno gestire una nuova conoscenza senza metterci troppa enfasi e causare eventuali problemi. Le relazioni fisse daranno particolare attenzione ad alcuni doveri da compiere, trascurando per un po’ la parte dolce e passionale. Nel lavoro liberatevi dei vostri impegni secondari per dedicarvi esclusivamente ad un progetto che vi sta a cuore e che richiederà de tempo. Voto - 8

Capricorno: un oroscopo a vostro favore per voi nativi del segno con Giove e Saturno in quadratura al vostro segno zodiacale. In amore sarete alla ricerca di certezze nella vostra relazione di coppia, e grazie al vostro fascino e alla vostra intraprendenza potreste ottenere delle risposte.

I cuori solitari dovranno cercare di fare chiarezza nel cuore ed essere più prudenti per evitare delusioni. Sul posto di lavoro qualora lavoriate sotto dipendenza altrui riuscirete ad ottenere stima e comprensione nei confronti dei vostri superiori per via del vostro continuo impegno. Voto - 8

Acquario: Venere in quadratura al vostro cielo vi rende molto affettuosi nei confronti della vostra dolce metà, mettendo le carte in regola per una relazione di coppia duratura. Riuscirete infatti ad essere in discreta armonia con il partner e darete vita a originali conversazioni e progetti da portare avanti.

I single non daranno tregua alla loro voglia di innamorarsi ma non sono cose che arrivano subito. Abbiate pazienza. In ambito lavorativo saprete dimostrarvi intraprendenti per cercare di stupire i vostri colleghi. Voto - 7,5

Pesci: un oroscopo che vi preparerà al meglio per trascorrere bene il vostro in ogni ambito grazie a Nettuno in posizione ottimale. Sul fronte sentimentale un nuovo amore è sbocciato e vi promette di essere particolarmente intenso e durevole se saprete metterci tutto il vostro impegno. Se siete single potreste provare a fare dei cambiamenti che potrebbero rivelare tanti benefici.

In quanto a lavoro valutate bene se sarà il caso di accettare determinati incarichi. Voto - 8,5