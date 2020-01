Durante la giornata di sabato 11 gennaio, i nativi Gemelli avranno più consapevolezza delle loro azioni sul posto di lavoro, grazie anche agli influssi di Venere, mentre il Capricorno riuscirà a giocare le proprie carte in amore con tranquillità e sincerità nei confronti del partner. Il Cancro saprà coinvolgere i propri colleghi per un progetto lavorativo di gruppo molto interessante, mentre la Bilancia dovrà convincersi che certi ostacoli sono solo nella propria mente. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di sabato 11 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni sabato 11 gennaio, segno per segno

Ariete: avrete modo di scoprire parti della vostra relazione sentimentale finora sconosciuti. Starà a voi decidere se si tratterà di qualcosa di positivo oppure negativo. In ogni caso, cercate di essere comprensivi e capite perché il partner l'ha tenuto nascosto. I single faranno meglio a evitare pettegolezzi, bugie e ogni sorta di equivoco. Per quanto riguarda il lavoro, Marte benefico vi aiuterà a svolgere le mansioni più pesanti, senza arrivare senza energie a fine giornata.

Voto - 7,5.

Toro: gli influssi di Urano in quadratura al vostro cielo portano una buona dose di romanticismo durante la giornata di sabato. Siate vicini al partner e mostrate tutto il vostro amore nei suoi confronti. I single potrebbero rimanere abbagliati da una storia d'amore destinata a concludersi presto. In ambito lavorativo fareste meglio a riflettere prima di prendere eventuali impegni, specialmente in alcuni rapporti professionali. Meglio concentrarsi sulle proprie mansioni per il momento. Voto - 7,5.

Gemelli: sarà una giornata decisamente vincente sotto ogni ambito per voi nativi del segno. La sfera sentimentale vi riserverà piacevoli momenti con il partner semplicemente facendo qualcosa di diverso, simpatico e gradito per entrambi. Se siete single sarà una giornata interessante se state cercando di ritrovare la strada della felicità.

Sul fronte lavorativo dovreste provare a vedere le cose da un altro punto di vista se volete trovare la soluzione ad un progetto rimasto indietro, acquisendo maggiore consapevolezza. Voto - 7,5.

Cancro: l'ambito lavorativo sarà una parte cruciale per voi nativi del segno durante la giornata di sabato. Riuscirete a coinvolgere i vostri colleghi, influenzandoli positivamente per stimolarli a fare un buon lavoro. In ambito sentimentale valutate tutto con calma e cercate di prendere delle decisioni assieme alla vostra anima gemella. I single grazie ad una serie di eventi a loro favore, come un incontro casuale, potrebbero trovare la loro anima gemella e iniziare a trascorrere tanto tempo insieme. Voto - 8,5.

Leone: gli influssi di Mercurio nel segno del Capricorno potrebbero stimolarvi a fare qualcosa in più per la vostra anima gemella.

Ultimamente sembra stiate trascurando il partner, ragion per cui sarà necessaria più attenzione. Uscite fuori a cena, fate qualcosa insieme che possa ristabilire l'affiatamento di coppia. Se siete single ora che avete conosciuto la vostra potenziale partner, scavate più a fondo nel suo carattere, instaurando un legame. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potreste essere piuttosto agitati per via di alcune mansioni. Non preoccupatevi e pensate sempre positivo. Voto - 7,5.

Vergine: una configurazione astrale positiva vi aiuterà a confermare le vostre conoscenze pratiche sul posto di lavoro, superando eventuali ostacoli oppure riuscendo a distinguervi fra gli altri se state cercando un nuovo impiego.

Per quanto riguarda i sentimenti, dovrete fare attenzione ad un po’ di gelosia nei confronti del partner. Infatti, potreste causare solo degli equivoci, e scatenare degli inutili litigi mancando di fiducia alla vostra dolce metà. I single potrebbero avere tanti pensieri per la testa e non essere sicuri dei sentimenti che provano nei confronti di una persona in particolare. Voto - 7.

Bilancia: gli influssi di Venere nel segno dell'Acquario potrebbero mettervi un po’ di confusione nella vostra mente durante la giornata di sabato. Dovrete convincervi che gli ostacoli dinanzi a voi sono solo frutto di alcune vostre paranoie e che sono facilmente superabili.

In amore se recentemente avete avuto dei dissapori all'interno della vostra relazione, finalmente potreste cercare di risolverli mostrandovi umili e sinceri nei confronti della vostra anima gemella. Per quanto riguardai single mettete da parte la pigrizia e convincetevi che dovete darvi da fare se volete trovare l'amore. Voto - 7.

Scorpione: Urano nel segno sontuoso del Toro si farà sentire parecchio nel vostro cielo, regalandovi una giornata decisamente ottimale. Sul fronte sentimentale godrete di un momento molto fortunato in cui tutto andrà nel migliore dei modi con la vostra anima gemella. I cuori solitari farebbero meglio a non lasciarsi sfuggire certe occasioni.

Nel lavoro fate attenzione a chi vi vuole mettere in cattiva luce. Se possibile affrontate la situazione e mettete in chiaro le cose una volta per tutte. Voto - 8.

Sagittario: se la vostra relazione di coppia sta attraversando un brutto momento per colpa di qualcun'altro, allontanate tali persone e cercate di risolvere la situazione. Il Sole in buona posizione vi aiuterà parecchio, così come i single che sono alla ricerca dell'amore, che potranno vivere momenti di gioia in compagnia di una nuova conoscenza. Per quanto riguarda il lavoro la situazione sarà ottima per svolgere le vostre mansioni e concludere incontri d'affari importanti.

Voto - 7,5.

Capricorno: avrete a che fare con una configurazione astrale ottimale durante la giornata di sabato, con Venere, Mercurio e Giove tutti positivi nel vostro cielo. La sfera sentimentale si rivelerà eccellente, permettendovi di giocare magnificamente le vostre carte. I single dovranno essere determinati e reagire positivamente e con coraggio agli ostacoli della vita. Sul fronte lavorativo vi sentite in una posizione agiata e potrete iniziare a lavorare su progetti che per voi saranno molto importanti e che potrebbero portarvi dei buoni guadagni. Voto - 8.

Acquario: con Venere e Marte pronti ad assistervi, la salute particolarmente buona, permettendovi si essere stacanovisti e ostinati a portare a termine le vostre mansioni sul posto di lavoro, stimolando inoltre i vostri colleghi a fare di meglio.

Sul fronte sentimentale la situazione sarà a vostro vantaggio e saprete come mantenere alto l'affiatamento di coppia, grazie al vostro modo di fare, sempre apprezzato dalla vostra dolce metà. Se siete single dovrete tenere a bada la gelosia se dovrete eliminare la concorrenza. Voto - 8.

Pesci: il vostro buon umore influenzerà molto chi vi sta attorno in ogni ambiente che frequenterete durante la giornata di sabato. La sfera sentimentale si rivelerà positiva e vi metterà una certa allegria quando riceverete buone notizie dal partner, grazie a Plutone in congiunzione. Se siete single forse fareste meglio a non fidarvi troppo degli altri.

Per quanto riguarda il lavoro ci saranno vari cambiamenti in positivo per quanto riguarda il vostro ambiente professionale, tanto da poter ambire a posizioni più elevate di una certa responsabilità. Voto - 8.