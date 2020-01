L'Oroscopo della giornata di sabato 25 gennaio prevede la Luna nel segno d'acqua dell'Acquario che, assieme al pianeta Mercurio, offriranno ai nativi del segno più fiducia in sé stessi, soprattutto sul posto di lavoro, anche nelle situazioni più complicate, mentre la Vergine riuscirà più facilmente ad aprirsi al partner per favorire il dialogo. I Gemelli dovranno prestare attenzione a tenersi in equilibrio tra divertimento e impegni in amore, mentre la Bilancia potrà contare su una buona dose di creatività.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo per la giornata di sabato 25 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni dell'oroscopo di sabato 25 gennaio segno per segno

Ariete: in campo lavorativo sarete pronti a donarvi anima e cuore ad un nuovo progetto, soprattutto se proveniente da una persona in cui riponete la vostra stima. Infatti, grazie ad un benefico Marte nel segno amico del Sagittario, le energie e la voglia non vi mancheranno. Sul fronte sentimentale cercate di coinvolgere spesso il partner nelle vostre avventure.

Non avete un'anima gemella per i doveri, ma anche per i divertimenti. Se siete single gli incontri potrebbero essere favorevoli. Voto - 7,5

Toro: con Mercurio nel segno dell'Acquario, l'oroscopo prevede una giornata piuttosto movimentata per voi nativi del segno. Nel lavoro sarebbe il caso di non fare più cose contemporaneamente, potreste svolgere male entrambe le cose. Sul fronte amoroso voi single sarete anche stanchi di ascoltare le lamentele altrui, ma riuscirete sempre a portare un po’ di leggerezza nella vostra compagnia.

Per le relazioni fisse un po’ di dialogo in più potrebbe aiutarvi a sbloccare la passione. Voto - 7

Gemelli: In ambito lavorativo, un collega potrebbe aspettarsi qualcosa in più da voi, e forse sarebbe il caso veramente di mostrarvi più attenti e disponibili, anche se vi sembra che stiate svolgendo un buon lavoro. Sul fronte sentimentale dovrete cercare di mantenervi in equilibrio tra divertimento con il partner e doveri da portare a termine per non far mancare nulla né a voi, né al vostro partner.

Se siete single potreste trovare una persona interessante, ma dovrete cercare di capire se si tratterà soltanto di una passione passeggera. Voto - 7

Cancro: potreste non riuscire più a sopportare la vostra routine quotidiana secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Nel lavoro infatti faticherete un po’ a svolgere le vostre mansioni, tanto che forse sarete costretti a rimandare alcuni impegni. Situazione differente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti sarete molto affettuosi nei confronti del partner e potreste prendere in considerazione l'idea di fare qualcosa di speciale. Se siete single volete condividere le vostre esperienze con una persona a cui tenete molto e potrebbe essere un buon pretesto per cercare di instaurare un rapporto.

Voto - 7,5

Leone: un oroscopo che prevede gli influssi del Sole dal segno dell'Acquario, pronto a darvi una mano a migliorare la vostra reputazione nel lavoro. Infatti, vi impegnerete al massimo per cercare di stupire i vostri colleghi e ricominciare dunque a dare il meglio di voi e massimizzare i vostri guadagni. Sul fronte amoroso se siete single vi sentirete particolarmente attraenti e amichevoli, e sarà più facile per voi fare nuove conoscenze. Le relazioni fisse avranno modo di godersi la giornata, sperando ne arrivino di altre così e anche di migliori. Voto - 8

Vergine: anche se Venere si troverà in opposizione al vostro segno zodiacale, riuscirete comunque ad aprirvi al dialogo con il partner, rafforzando l'intesa di coppia.

I vostri pensieri sono rivolti al partner in questo momento e secondo l'oroscopo sarà un momento favorevole per far emergere dubbi e preoccupazioni e risolverli definitivamente. Voi single, se qualcuno vorrà rendervi partecipi degli ultimi sviluppi amorosi di una coppia in crisi che conoscete, dite apertamente no grazie, perché potreste restare coinvolti in qualche situazione poco gradevole. Nel lavoro se vi sembra che le cose non procedano correttamente, provate a chiedervi dov'è che state sbagliando. Voto - 8

Bilancia: un oroscopo che prevede gli influssi della Luna in trigono al segno dell'Acquario, che vi doneranno una certa dose di creatività da sfruttare in ogni ambito.

In amore infatti potrebbe essere la giornata giusta per cercare di portare dei cambiamenti in casa o nella vostra relazione di coppia. Se siete single potrebbero esserci delle buone notizie in arrivo. Nel lavoro riuscirete a condurre nella giusta direzione i vostri colleghi e sarete propensi a dare inizio ad un nuovo progetto di coppia. Voto - 8,5

Scorpione: Mercurio e Venere positivi nel vostro cielo completano per voi un oroscopo tutto sommato positivo. Sul fronte sentimentale le emozioni sono intense, esprimetele pure nei confronti del partner, ma fate attenzione a non coinvolgere gli altri.

Non esagerate insomma. Se siete single potrebbe non essere il momento di dedicarsi all'amore per via di un po’ di malumore o più semplicemente per mancanza di tempo. Sul posto di lavoro non prendetevela se il capo apprezzerà di più il lavoro di un collega che il vostro. Impegnatevi di più e dimostrate sempre quanto valete. Voto - 7,5

Sagittario: con Marte in congiunzione al vostro segno, assieme a Venere dal segno dei Pesci, l'oroscopo della giornata di sabato prevede degli alti e dei bassi per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale potreste attraversare una situazione di incertezza che potrebbe compromettere la vostra relazione di coppia.

Per quanto riguarda i single potrebbero esserci delle opportunità per fare nuove conoscenze. Sul posto di lavoro i vostri colleghi potrebbero comportarsi in modo ambiguo e per voi potrebbe essere motivo di ansia. Voto - 6,5

Capricorno: Giove e Saturno vi guarderanno benefici completando un oroscopo tutto sommato a vostro vantaggio. in ambito sentimentale potrebbe essere il momento per rafforzare i rapporti che avete con il partner e dare nuova linfa alla vostra relazione di coppia. I single potrebbero fare fortunati incontri. Nel lavoro, se dovete chiedere un favore a qualcuno, questo sarà il momento propizio, sia nelle questioni personali sia per finanziamenti o prestiti.

Voto - 8,5

Acquario: con la Luna in quadratura al vostro segno zodiacale, assieme a Mercurio stazionario, vi sentirete più coinvolti in ciò che farete e sarete particolarmente di buonumore. In amore riuscirete a capire perfettamente quello che il partner realmente desidera, anche quando lo esprimerà in modo vago, contorto e ambiguo. Se siete single sarà una giornata ricca di sorprese, anche nell’ambito delle nuove amicizie. Sul posto di lavoro non dubiterete di voi stessi e sarete brillanti e attivi nelle mansioni che svolgerete. Voto - 8,5

Pesci: Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale completa un oroscopo che si baserà fortemente sulla fiducia e sull'autostima.

In ambito sentimentale sarete in perfetta sintonia con il partner e avrete voglia di nuove iniziative elettrizzanti da vivere con il partner. Per i single l'amore passerà in secondo piano, anche se la voglia di trovare l'anima gemella sarà comunque alta. Nel lavoro il vostro modo accattivante di fare sarà il metodo ideale per portare degli ottimi risultati. Voto - 8