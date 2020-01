L'oroscopo di sabato 8 febbraio ci informa sull'andamento della sfera lavorativa e professionale. Nei segni di Fuoco, l'Ariete dovrà essere meno ansioso, mentre in quelli di Terra, il Toro sarà molto stanco. Tra i segni d'Aria, i Gemelli stanno risolvendo qualche problema iniziale, mentre in quelli d'Acqua, lo Scorpione discuterà con un collega.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: non prendete troppo alla leggera l'aspetto lavorativo, non siate però nemmeno ansiosi nell'affrontare alcune situazioni che ritenete complesse.

Un po' di equilibrio vi aiuterà tantissimo.

Leone: siete particolarmente nervosi, non compromettete un possibile avanzamento di carriera per futili motivi. I superiori vi apprezzano e vi stimano, non fateli ricredere.

Sagittario: non siate troppo sospettosi, nessuno vuole farvi le scarpe. Cercate di lavorare in sintonia con i vostri colleghi e ricordate che l'obiettivo è comune. Non vedete mostri dove non ci sono.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: sarete particolarmente stanchi e stressati, cercate di non arrivare a conclusioni troppo affrettate.

Il lavoro è di fondamentale importanza e vale la pena sacrificarsi, tra l'altro al momento non ci sono valide alternative.

Vergine: sarete stimolati da una nuova avventura professionale, l'inzio non sarà affatto semplice ma le vostre doti vi consentiranno di riuscire brillantemente. Vi siete guadagnati tutto col sudore, non mollate proprio ora.

Capricorno: il vostro lavoro vi piace, non avete grossi grilli per la testa e non cercate niente di meglio di ciò che avete.

State solo attenti a qualche collega che risulta troppo invidioso.

Le previsioni zodicali per i segni d'Aria

Gemelli: avete avuto qualche problemino iniziale ma adesso vi state rifacendo con gli interessi. Sappiate sfruttare le poche occasioni che vi capitano e non lesinate nel mettervi in mostra.

Acquario: non avete le idee molto chiare, trovate affascinanti alcuni progetti ma non dedicate il tempo necessario alla loro realizzazione.

Credete maggiormente in voi stessi e non ve ne pentirete.

Bilancia: la vostra professione è fatta anche di responsabilità, affrontate le questioni spinose e provate a risolverle, avete tutti gli strumenti necessari per riuscire nell'impresa.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: una corretta organizzazione è alla base di qualsiasi attività lavorativa, siate pronti a programmare il vostro futuro professionale, prendetevi tutto il tempo necessario per farlo al meglio.

Scorpione: avrete una discussione con un collega che non la pensa esattamente come voi. Cercate di essere sereni e affrontate le eventuali divergenze in maniera professionale e estremamente garbata.

Pesci: non avrete grossi grattacapi lavorativi, approfittatene per parlare ai vostri superiori di una faccenda che pensate di dover chiarire. Provate anche a rilassarvi un po', ne avete bisogno.