L'Oroscopo della giornata di venerdì 24 gennaio prevede Mercurio e Saturno favorevoli nel segno del Capricorno, pronti ad aiutare i nativi Cancro a portare la loro relazione di coppia ad un punto di svolta, mentre per Leone la giornata si prospetta ricca di soddisfazioni. Nettuno benefico nel segno dei Pesci aiuterà i nativi del segno a capire al meglio i sentimenti della propria anima gemella, mentre Ariete sarà alla ricerca di un’intesa di coppia perfetta.

Di seguito il dettaglio delle previsioni per l'oroscopo per la giornata di venerdì 24 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo venerdì 24 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: gli influssi di Venere in trigono al segno dell'Acquario rendono l'oroscopo positivo per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale sarete alla ricerca dell'intesa di coppia perfetta tra voi e la vostra anima gemella. Per riuscirci potreste provare a fare qualcosa che dimostri l'amore che provate per il partner.

Potrebbero arrivare delle belle conferme per i single da parte della persona desiderata, che faranno bene al cuore. Per quanto riguarda il lavoro, Giove vi aiuterà a costruire una reputazione forte e stabile svolgendo adeguatamente le vostre mansioni. Voto - 8,5

Toro: gli influssi del pianeta Urano nel vostro segno zodiacale vi daranno manforte durante la giornata di venerdì. Sul fronte amoroso non vi lasciate frastornare dal sentimentalismo e piuttosto procedete verso una serena solita affettività con il partner.

Se siete single dovrete mantenere una certa lucidità mentale se volete riuscire a trovare l'amore. Evitate dunque di essere troppo sentimentali. Sul posto di lavoro sarete disposti a lavorare notte e giorno pur di riuscire a terminare le vostre mansioni, sia che lavorate autonomamente oppure no. Voto - 7,5

Gemelli: appoggiati da un forte e benefico Marte, durante la giornata di venerdì sarete carichi di energie per fare tutto ciò che vi sentirete di fare.

Sul fronte sentimentale ogni tanto potrebbe essere un bene che voi abbandonate il vostro famoso autocontrollo e vi lasciate andare a un atteggiamento emotivamente libero per aumentare l'intesa di coppia con il partner. I single potrebbero essere presi da un po’ di malumore. Sul posto di lavoro assumerete un ruolo da protagonista soprattutto nelle mansioni di gruppo grazie all'incredibile voglia che avrete di svolgere compiti per voi elettrizzanti. Voto - 8

Cancro: con Mercurio e Saturno favorevoli in congiunzione nel segno amico del Capricorno, la vostra relazione di coppia potrebbe raggiungere un punto di svolta.

In amore infatti vi si chiederà maggiore attenzione e lucidità. Avrete tanta sicurezza in più e potrebbe essere il momento ideale per concedervi una fuga dal quotidiano e magari uscire dallo stress della solita routine. I single preferiranno godersi il calore degli amici, ma la giornata potrebbe prendere una piaga differente. Nel lavoro sembra che abbiate la risposta giusta per ogni eventualità, ma attenti a non essere distaccati nei confronti dei colleghi. Voto - 8

Leone: Venere in trigono al segno dell'Acquario assieme agli influssi di Urano in Toro vi propongono una serie di opportunità in ogni ambito durante la giornata di venerdì.

Sul fronte amoroso approfittate pure della benevolenza del partner per fare qualcosa di eccitante. Non abbiate paura inoltre di proporre dei progetti insieme. I cuori solitari potrebbero lasciarsi prendere dall'impulso, rischiando di combinare un guaio proprio con la persona di cui sono innamorati. Per quanto riguarda il lavoro gli obiettivi che state inseguendo da tempo potrebbero finalmente essere alla vostra portata. Voto - 8,5

Vergine: configurazione astrale fortemente legata al segno del Capricorno per voi nativi del segno. Si prevede per voi nativi una giornata sensibile a sogni o desideri soprattutto sul fronte sentimentale, dove farete del vostro meglio per ottenere una relazione forte e stabile.

Considerate l'idea di fare qualcosa in più per la vostra relazione di coppia. Se siete single vi toccherà aspettare ancora un po’ prima di poter fare nuovi incontri. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo cercate di superare le tensioni e il nervosismo per sistemare tutte le cose in sospeso. Voto - 7,5

Bilancia: secondo l'oroscopo della giornata di venerdì avrete un forte desiderio di comando, di decidere per voi e per gli altri cosa sarà giusto e cosa sbagliato. Sul fronte sentimentale tale atteggiamento potrebbe essere piuttosto problematico e causare qualche discussione con la vostra anima gemella.

Cercate di essere meno egocentrici e mantenete la calma. I single dovranno mantenere un temperamento più galante se vogliono davvero fare colpo. In ambito lavorativo potreste prendere le decisioni sbagliate nelle vostre mansioni di gruppo. Siate più aperti e ascoltate il parere dei colleghi. Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale a vostro favore per voi nativi del segno. La sfera sentimentale si rivelerà tra alti e bassi, dove non sarà facile mantenere l'armonia tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single sarete più interessati a svolgere le vostre mansioni e i vostri affari piuttosto che dedicarvi ai vostri amici o cari oppure ancora a cercare l'amore.

Sul posto di lavoro il vostro carattere arguto e il vostro impegno vi renderanno degli ottimi lavoratori, a patto però di dedicare meno tempo alle vostre faccende personali. Voto - 7

Sagittario: gli influssi di Marte in quadratura al vostro segno vi daranno modo di mantenere un temperamento audace durante la giornata di venerdì. Con gli amici le cose sembreranno riprendere la direzione giusta, dopo qualche incomprensione che aveva lasciato l'amaro in bocca. Le relazioni fisse invece saranno favorite da un benefico Plutone, e sarà un buon momento per esprimere i loro sentimenti con totale dedizione.

In ambito lavorativo riannodate i fili e trovate un modo per completare al meglio le vostre mansioni. Voto - 7,5

Capricorno: una configurazione astrale eccellente per voi nativi del segno vi accompagnerà durante la giornata. In amore presterete la massima attenzione nei confronti del partner affinché sia felice e stia sempre bene. I single potranno fare incontri fatidici, che porteranno tante belle sorprese. Sul posto di lavoro avrete la sensazione che qualcosa non va più avanti per come si deve e cercherete di trovare una soluzione. Tuttavia fate attenzione in quanto potrebbe essere solo una vostra preoccupazione.

Voto - 8

Acquario: la giornata si profila abbastanza generica per voi nativi del segno. Bene la sfera sentimentale, con Venere in quadratura al vostro segno zodiacale. Avrete la possibilità di usare la poesia e la musica per toccare le corde della vostra anima gemella. Se siete single approfittatene pure per cercare l'amore grazie al vostro fascino. Per quanto riguarda il lavoro la situazione sarà in crescita con discrete prospettive per un futuro più roseo. Voto - 8

Pesci: gli influssi benefici del pianeta Nettuno in congiunzione al vostro cielo vi faranno comprendere al meglio i vostri sentimenti nei confronti della vostra anima gemella.

Sul fronte sentimentale sarà un ottimo periodo per concedervi grandi soddisfazioni con il partner. Cercate di fare qualcosa per mantenere alto l'affiatamento di coppia. I single faranno in modo che la loro potenziale anima gemella possa innamorarsi. In ambito lavorativo vi prenderete una bella rivincita con chi non vi aveva abbastanza valutato e apprezzato, sapendo portare a termine mansioni piuttosto complicate. Voto - 8,5