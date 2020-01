Secondo le previsioni astrologiche della prossima settimana, quella che andrà dal 13 al 19 gennaio, inizio esilarante per i segni zodiacali del Capricorno e dell'Acquario mentre troveremo delle incertezze per chi è nato sotto il segno dei Pesci anche se la situazione andrà a migliorare con l'arrivo del weekend. Vediamo quali sono le previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali per la prossima settimana.

Cosa dicono gli astri: oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete: buoni propositi per l'inizio della settimana, grazie all'energia positiva tramandata da Giove riuscirete ad essere molto produttivi in ambito lavorativo e positivi sul piano personale.

Toro: la troppa monotonia che si presenterà nella prossima settimana non sarà di aiuto per il mantenimento del vostro buon umore. Nel fine settimana la situazione potrebbe evolversi per il meglio e potrete trascorrere delle serate appaganti.

Gemelli: questa sarà una settimana piuttosto stressante. I troppi impegni di lavoro e i ritmi frenetici non vi lasciano il tempo appropriato da dedicare a voi stessi. Il fine settimana sarà più piacevole e di vostro gradimento

Cancro: inizierete la settimana alla grande, con una carica di positività e un atteggiamento ottimista sia in ambito professionale che nella vostra vita quotidiana.

Belle sorprese in arrivo per il weekend.

Leone: non riuscite a comprendere le motivazioni di alcuni strani comportamenti da parte di una persona per voi importante. La settimana in arrivo potrebbe essere il giusto momento per chiarire alcune questioni che non tollerate più. Weekend accompagnato da alcune discussioni di coppia.

Vergine: inizio settimanale tranquillo, Giove vi tramanda una buona luce che influirà positivamente sul tono del vostro umore. Qualche diverbio non troppo importante si scatenerà durante il fine settimana ma tutto si risolverà in breve tempo.

Oroscopo settimanale: previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: settimana monotona per i nati sotto il segno della Bilancia, non vi sentite appagati e non transigete su certe questioni. Giovedì e venerdì saranno piuttosto impegnativi, mentre il weekend sarà tranquillo.

Scorpione: inizio settimanale pieno di vitalità, sarete competitivi in ambito lavorativo. Riuscirete a dare il massimo ma fate attenzione a non dedicarvi esclusivamente al lavoro, trascurando chi ha bisogno delle vostre attenzioni. Il fine settimana dedicatelo al vostro partner con il quale potrete trascorrere dei momenti piacevoli.

Sagittario: questa settimana, purtroppo, sarà difficoltosa da affrontare. Le troppe pressioni da parte del vostro partner potranno creare delle situazioni spiacevoli ma non disperate: con l'arrivo del weekend avrete modo di chiarire e di risolvere al meglio.

Capricorno: inizio settimanale brioso, si presenteranno delle belle opportunità tutte da sfruttare per ottenere il massimo. Venere vi tramanda una buona energia e questa potrebbe essere la vostra settimana fortunata.

Acquario: lunedì e martedì saranno delle giornate decisamente movimentate ma nello stesso tempo esuberanti. Sarete impegnati fino al venerdì ma questo non vi impedirà di organizzarvi il vostro fine settimana. Novità per i single con l'arrivo del weekend.

Pesci: un principio della settimana che si preannuncia poco piacevole dal punto di vista emotivo. Alcuni dubbi riguardo una questione spiacevole avuta con una persona molto vicino a voi non vi farà trascorrere le giornate in modo sereno. Sabato e domenica saranno giornate difficili.