Durante la settimana che va dal 13 al 19 gennaio, la Luna si sposterà nel segno zodiacale della Vergine, che nutrirà forti sentimenti in ambito sentimentale, mentre Venere sorriderà ai nativi Toro che sarà più consapevole delle proprie capacità in amore e sul posto di lavoro. Acquario avrà molto da fare sul posto di lavoro, ma otterrà delle grandi soddisfazioni, mentre Mercurio in Capricorno regalerà un periodo favoloso ai nativi del segno.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 13 al 19 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: Venere e il Sole saranno favorevoli nel vostro cielo durante la settimana, e vi daranno la possibilità di passare davvero alcune bellissime serate in compagnia della vostra anima gemella per quanto riguarda la sfera sentimentale. I single non si tireranno indietro di fronte agli ostacoli e se necessario saranno particolarmente pazienti pur di riuscire a trovare la loro anima gemella.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo potreste essere delusi in quanto non riuscirete a portare a termine alcune vostre mansioni. Fareste meglio ad essere più ottimisti e se necessario chiedere aiuto ad un collega. Voto - 7

Toro: Venere positiva nel vostro cielo durante la settimana, vi renderà più consapevoli delle vostre azioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale le giornate inizieranno in modo lento, e la vostra relazione di coppia procederà in maniera piuttosto anonima. Ciò nonostante a partire dalla giornata di mercoledì l'intesa di coppia prenderà il volo e a quel punto sarà facile trascorrere magici momenti insieme e portare avanti alcuni vostri progetti di coppia. Se siete single il vostro desiderio sarà molto forte, e potreste decidere di aprirvi e di lasciarvi andare alle passioni.

Nel lavoro tra giovedì e venerdì potreste trovare degli ostacoli da affrontare, ma avrete le energie necessarie per superarle. Voto - 7,5

Gemelli: cercherete di non farvi tanti problemi durante la settimana considerato che la salute non sarà il massimo. Sul fronte lavorativo potreste ottenere dei buoni risultati, ma sarà particolarmente difficile raggiungerli in quanto le energie vi mancheranno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale gli astri ruotano a vostro sfavore e le discussioni col partner potranno accentuarsi e non sarà così semplice trovare un accordo. Al contrario, per i single sarà un buon momento per riprendere i rapporti con una persona di cui si sono innamorati. Voto - 7

Cancro: Mercurio non si troverà più in opposizione al vostro cielo e le cose inizieranno nuovamente a girare per il verso giusto.

In amore approfittatene per divertirvi e rilassarvi in compagnia della vostra anima gemella. Tutto ciò di cui avrete bisogno sarà solo una buona dose di romanticismo per fare colpo sulla vostra anima gemella. Se siete single Giove favorevole vi renderà brillanti e comunicativi, ma anche molto passionali. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci svariate interruzioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla vostra vita lavorativa. Evitate di non incolpare gli altri e mantenete la concentrazione. Voto - 7,5

Leone: a partire dalla giornata di martedì potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo, ritrovando la giusta serenità soprattutto in ambito sentimentale.

Grazie al vostro affetto nei confronti del partner riuscirete a far risalire l'affiatamento di coppia e ritrovare l'amore tra voi e il partner. Se siete single si presenteranno delle ghiotte opportunità per dare vita ad una nuova storia d'amore. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarete particolarmente interessati a risolvere alcuni problemi rimasti indietro, nonché ad approfondire e indagare fino a scoprire la verità. Voto - 8

Vergine: La Luna si troverà nel vostro segno zodiacale durante la settimana fino alla giornata di mercoledì, regalandovi una serie di giornate positive. Sul fronte amoroso nutrirete forti sentimenti nei confronti della vostra anima gemella.

Per rilanciare la vostra relazione di coppia potreste fare qualche attività insieme, che piaccia soprattutto al partner. Se siete single apprezzerete molto la vostra situazione attuale, nonostante non siete fidanzati. Nel lavoro la vostra carriera attraverserà un bel periodo e grazie ai buoni guadagni potrete dare inizio a nuovi progetti personali. Voto - 8,5

Bilancia: gli influssi del Sole in quadratura al segno del Capricorno porteranno una serie di cambiamenti durante la settimana per voi nativi del segno. In amore sarà un periodo piuttosto stressante ma facendo un passo indietro e mostrandovi comprensivi e umili potreste mantenere alta l'intesa di coppia.

I cuori solitari non avranno molto tempo da dedicare all'amore a causa di svariati impegni da portare a termine. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo punterete sulle giornate di giovedì e venerdì per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7,5

Scorpione: sarete dei grandi guerrieri e potrete benissimo raggiungere ciò che desiderate, dipende solo dalla vostra determinazione e tenacia. Marte e Giove favorevoli portano buone notizie sul fronte lavorativo e avrete un grande talento nel prendere le decisioni giuste per ogni situazione. In ambito sentimentale i single potrebbero riuscire a creare un rapporto con una persona cara grazie alla loro profondità e comprensione.

Le relazioni di lunga data grazie alla Luna in quadratura durante il weekend avranno modo di concedersi notevoli soddisfazioni e pianificare il loro futuro insieme. Voto - 8,5

Sagittario: Venere sarà in aspetto sfavorevole per voi nativi del segno e tra voi e il tuo partner potrebbero nascere delle incomprensioni tanto da farvi avere pensieri negativi. Dovrete cercare di ammettere le vostre colpe qualora siete responsabili di qualcosa. In caso contrario, fareste meglio ad essere comprensivi nei confronti della vostra dolce metà per non creare ulteriori problemi. I cuori solitari potranno scegliere chi frequentare e decidere se intrattenere un legame più del dovuto.

Sul posto di lavoro Giove sarà favorevole e vi permetterà di aiutare i vostri colleghi in difficoltà, tanto da sentirvi utili ed apprezzati per l'impegno che metterete nel vostro impiego. Voto - 7,5

Capricorno: avrete modo di godervi un lungo di periodo di creatività ed inventiva personale su ogni fronte durante la settimana. Fino alla giornata di venerdì potrete contare sulla congiunzione di Mercurio che, assieme a Sole e Giove, promette ottime notizie, soprattutto in ambito lavorativo. Infatti avrete uno spiccato spirito d'iniziativa che vi permetterà di svolgere audacemente le vostre mansioni giornaliere.

Per quanto riguarda la sfera amorosa, la vostra relazione di coppia sarà sgombra da eventuali dissapori e pressioni e avrete modo di godervi tutto il bello che ci sarà in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single la situazione sarà a vostro vantaggio e potrete instaurare ottimi rapporti. Voto - 10

Acquario: avrete una configurazione astrale molto altalenante durante la settimana che potrebbe farvi rallentare soprattutto sul posto di lavoro. Avrete infatti tante mansioni da svolgere che toglieranno molte energie. Fortunatamente a partire dalla giornata di venerdì Mercurio sarà positivo nel vostro cielo e potrebbero arrivare delle buone notizie o qualche bella novità.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete ottimisti e ristoratori. I cambiamenti progressivi nella vostra relazione vi entusiasmano e sarete felici e soddisfatti della vostra storia d'amore. Se siete single avrete modo di rafforzare le vostre amicizie e fare nuove conoscenze. Voto - 7,5

Pesci: sarà il momento ideale per concedersi un breve periodo di riposo considerati gli enormi sforzi che avete fatto nelle giornate precedenti. La settimana si rivelerà a vostro favore grazie soprattutto agli influssi positivi di Nettuno e Plutone. Sul fronte sentimentale avrete molto entusiasmo e voglia di vivere.

Saprete esprimere al meglio i vostri sentimenti nei confronti del partner, recuperando inoltre fiducia in voi e nella vostra relazione. I cuori solitari avranno modo di ricominciare e avere maggiori possibilità di incontrare l'amore. Belle novità nel lavoro, e più in generale in campo economico. Riuscirete a dare inizio a nuovi progetti lavorativi che vi porteranno belle novità, soprattutto per i nati nella seconda decade. Voto - 8,5