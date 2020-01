Nell'Oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 gennaio, la Luna si troverà nei segni zodiacali del Sagittario, Capricorno e Acquario, che trascorreranno dei bei momenti nel corso di questi sette giorni. Mercurio benefico darà una mano ai nativi Ariete soprattutto in ambito sentimentale, mentre Cancro sarà impegnato a risolvere alcune vicende personali. Lo Scorpione potrà contare sull'appoggio di Venere per creare la giusta intesa di coppia con il partner, mentre la Bilancia preferirà a non dare ascolto ai colleghi e proseguire per la propria strada.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo settimanale dal 20 al 26 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 20 al 26 gennaio segno per segno

Ariete: l'oroscopo per voi nativi del segno prevede un Mercurio benefico pronto a darvi una mano per quanto riguarda la sfera sentimentale. Avrete una notevole forza che potrete sfruttate al meglio per sedurre l'anima gemella. In caso di problemi inoltre avrete al vostro fianco un partner su cui poter fare affidamento in ogni momento.

Se siete single prestate particolare attenzione alle giornate di venerdì e sabato. Sul fronte lavorativo vi impegnerete al massimo nelle giornate di mercoledì e giovedì per ottenere degli ottimi risultati e mettere qualche spicciolo di lato. Voto - 8,5

Toro: vitalità, dinamismo, lucidità e creatività caratterizzeranno l'oroscopo della settimana per voi nativi del segno. In amore seguirete fedelmente i vostri sentimenti che v'indicheranno la direzione giusta per rendere felice il partner.

I cuori solitari dovranno darsi da fare per trovare la persona dei loro sogni e senza causare possibili malintesi. In quanto a lavoro sarete ostinati a realizzare tutto ciò che volete il più in fretta possibile ma dovrete comprendere che per un lavoro ben fatto sarà necessario tempo ma soprattutto pazienza. Voto - 7,5

Gemelli: gli influssi di Marte e di Venere rispettivamente nel segno del Sagittario e dell'Acquario completeranno per voi un oroscopo carico di novità durante la settimana.

Sul fronte amoroso sarà possibile trovare dei chiarimenti all'interno della vostra relazione di coppia e guardare al futuro con maggiore ottimismo. Se siete single dovrete avere pazienza se volete riuscire a conquistare una potenziale anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro potreste ottenere degli ottimi risultati con alcune mansioni. Ciò nonostante fareste meglio ad evitare di essere impulsivi e non prendere decisioni affrettate per non rovinare tutto.

Voto - 7,5

Cancro: il pianeta Mercurio non si troverà più in opposizione al vostro segno zodiacale durante la settimana e vi darà la possibilità di recuperare parecchio sotto ogni fronte. In amore saprete condurre esattamente dove desiderate alcune discussioni con il partner per raggiungere i vostri obiettivi, impegnandovi a risolvere alcune vicende personali tra voi e il partner. I cuori solitari potrebbero essere stanchi di aspettare e potreste fare la mossa sbagliata con una persona che adorate.

Nel lavoro riuscirete finalmente a togliervi un peso di dosso e concentrarvi esclusivamente su mansioni decisamente più stimolanti per voi nativi del segno. Voto - 8

Leone: l'oroscopo per voi nativi del segno prevede una configurazione astrale formata da Marte nel segno amico del fuoco del Sagittario, pronto a darvi una mano. In ambito sentimentale aprirete il cuore alla vostra anima gemella ed esprimerete al meglio i sentimenti grazie anche ad azioni benefiche per il partner. Per i single potrebbero nascere presto nuovi sentimenti nei confronti di una nuova conoscenza. In ambito lavorativo avrete degli importanti obiettivi da seguire e farete di tutto affinché riusciate a superarli.

Voto - 8,5

Vergine: avrete una configurazione astrale positiva per voi nativi del segno durante la settimana. La sfera sentimentale si rivelerà a vostro vantaggio e vi darà modo di trascorrere delle giornate molto tranquille in compagnia della vostra anima gemella. Sarete precisi e attenti e farete di tutto pur di non causare eventuali litigi di coppia. Se siete single provate ad utilizzare la fantasia per fare qualcosa che possa attirare l'attenzione di una persona che vi piace. Nel lavoro un sovraccarico di responsabilità vi costringerà a rallentare i ritmi e fareste meglio ad agire con cautela.

Voto - 7,5

Bilancia: un oroscopo che non sarà proprio a vostro agio durante la settimana. In amore Venere favorevole sarà pronto a regalarvi tante emozioni portando buone notizie e un’intesa di coppia al top per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i single sta per arrivare un periodo di grande passione difficile da controllare. Situazione differente per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Mercurio infatti si troverà in opposizione al segno zodiacale e potrebbe rallentarvi se non addirittura bloccarvi nello svolgimento di alcune mansioni. Voto - 7

Scorpione: l'oroscopo riserverà per voi una settimana fortemente incentrata sul fronte sentimentale, con Venere in angolo positivo nel cielo.

Potrete dunque prendervi cura della vostra dolce metà senza alcun ostacolo all'orizzonte, favorendo l'affiatamento di coppia e stimolando i sentimenti più profondi. Per i single sarà necessaria una certa forza di volontà per riuscire a fare breccia nel cuore della persona amata. Sul fronte lavorativo prestate maggiore attenzione alle giornate di lunedì e martedì in quanto Giove potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote. Notevoli miglioramenti a partire dalla giornata di mercoledì. Voto - 8

Sagittario: con la Luna in quadratura al vostro segno zodiacale durante le giornate di lunedì e martedì, assieme ad un benefico Marte in congiunzione, preparatevi ad una settimana ricca di eventi positivi.

In amore l'oroscopo vi riserverà una massiccia dose di romanticismo e vi preparerà ad un affiatamento di coppia ottimale. Se siete single non abbattetevi se avete chiuso recentemente una relazione. Piuttosto siate ottimisti e continuate a cercare l'anima gemella. Nel lavoro vivrete una settimana magnifica, lontana dai cattivi umori tra i colleghi e da un ottimo spirito d'iniziativa. Voto - 9

Capricorno: sarete spinti da una forte intesa di coppia per quanto riguarda l'ambito sentimentale durante la settimana. Se siete single le amicizie saranno molto importanti e non vi arrenderete ad eventuali ostacoli che potrebbero rovinare il vostro rapporto.

Se avete una relazione fissa sarete particolarmente affettuosi e teneri nei confronti del partner. Nel lavoro non avrete grandi aspettative in queste giornate. Ciò nonostante con la Luna e Giove favorevoli soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì potreste ottenere grandiosi risultati. Voto - 8,5

Acquario: Mercurio benefico nel cielo durante la settimana completerà un oroscopo che vi permetterà di dare vita ad un nuovo percorso nella vostra vita quotidiana. Sul fronte sentimentale l'appoggio della Luna durante il weekend creerà l'occasione adatta per parlare di una situazione delicata con il partner, oppure per incentivare l'inizio di nuovi progetti di coppia.

Per i single un nuovo incontro potrebbe spingerli a pianificare svariate strategie per cercare di stabilire un legame con tale persona. Per quanto riguarda il lavoro impiegando tanta buona volontà riuscirete ad ovviare ad alcune distrazioni e terminare prima alcuni progetti. Voto - 8

Pesci: potrete contare su un discreto oroscopo durante la settimana che vi donerà un discreto fascino sul fronte sentimentale. Venere e Plutone positivi favoriranno l'affiatamento di coppia e vi sentirete generosi e pazienti per la felicità del partner. La vostra dolcezza e profonda sensibilità faranno breccia nel cuore di qualcuno se siete single alla ricerca dell'amore.

Per quanto riguarda il lavoro i pianeti annunciano piacevoli novità, e con l’umore che vi ritroverete riuscirete a distinguere le occasioni migliori per crescere. Voto - 8