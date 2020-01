L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 febbraio prevede turbolenze in amore per Cancro, mentre i nati sotto il segno del Leone potrebbero avvertire un po' di agitazione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questi primi giorni del mese arriveranno delle notizie molto positive per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Avrete modo di recuperare le energie che avevate perso nel mese di gennaio. Sia in ambito lavorativo che sentimentale arriveranno delle giornate molte positive.

Prestate invece attenzione alla forma fisica, che potrebbe risentire di un certo stress.

Toro: in ambito fisico ci sarà un netto calo in questo periodo. Dovrete cercare di affrontare tutto con molta più calma, anche le questioni che riguardano l'amore. Anche in famiglia si genereranno alcune tensioni dovute a motivi spesso molto banali. Cercate di riflettere prima di compiere passi azzardati.

Gemelli: in questa settimana dal 3 al 9 febbraio ci sarà parecchia agitazione per i nati sotto il vostro segno zodiacale.

In questo periodo avrete modo di rivalutare l'amore e i rapporti con chi vi sta vicino. Se avete alcune problematiche da chiarire con il partner, sarà opportuno farlo nel più breve tempo possibile. In ambito lavorativo potreste dove far fronte ad un trasferimento o qualche problema che riguarda una persona cara. Cercate di ritagliarvi dei momenti di relax.

Cancro: in ambito professionale potreste essere in attesa di una risposta molto importante che però sembra tardare ad arrivare.

Questa situazione potrebbe generare in voi parecchia tensione e preoccupazione. Potreste fare dei nuovi incontri non del tutto tranquilli. Attenzione anche alle relazioni d'amore che nell'ultimo periodo hanno vissuto delle turbolenze molto importanti.

Leone: nell'ultima fase della vostra vita avete dato il massimo, soprattutto a livello professionale. Purtroppo però, vi sembrerà di non essere ripagati bene come volete.

Avete vissuto delle giornate molto piene e pesanti, per questo è consigliabile evitare ogni tipo di discussione e rimandare tutti i chiarimenti ad una giornata successiva. Prestate attenzione in particolar modo anche alle finanze.

Vergine: l'oroscopo della settimana dal 3 al 9 febbraio si prospetta molto positivo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Vi lascerete alle spalle un periodo fatto di momenti negativi e tensioni. Cercate di ripartire con molta cautela, senza caricarvi di troppi impegni. Sarà bene risparmiare per investire in nuovi progetti di lavoro. In amore sarete alla ricerca di una situazione stabile e serena con il partner.