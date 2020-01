Nuova settimana che sta per prendere il via e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo l'Oroscopo del 13 gennaio 2020 e scopriamo quali novità porteranno stelle e pianeti. Amore e lavoro saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in amore in questo momento potreste risolvere qualche problema, la mattinata sarà dalla vostra parte. Nel lavoro ci sono nuove cose da fare e tanto da rivedere nelle prossime strategie da adottare.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale i nuovi incontri sono favorevoli grazie a Venere positiva al segno.

Nel lavoro momento poco attivo al mattino, ma si recupererà in serata.

Gemelli: per i sentimenti i troppi pensieri non aiutano, scaricate la vostra mente al più presto. Nel lavoro chi ha iniziato nuove collaborazioni negli ultimi mesi avrà la possibilità di migliorare.

Cancro: pomeriggio migliore della mattinata per le storie sentimentali. Positivo il momento se avete voglia di viaggiare o scoprire cose nuove. A livello lavorativo accettate un nuovo incarico solo se ne vale veramente la pena. Cercate di mantenere quello che avete costruito nel corso degli ultimi mesi.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale Venere non è più opposta, per questo motivo l'amore va verso un miglioramento. Nel lavoro programmati tutto adesso per evitare di andare incontro a problemi nel futuro.

Vergine: la Luna sta per entrare nel vostro segno zodiacale, ecco perché arrivano momenti di maggiore confronto e chiarezza. Nel lavoro le persone che hanno un'attività in proprio ora avranno l'occasione di guadagnare qualcosa in più.

Luna favorevole per lo Scorpione

Bilancia: a livello sentimentale gli incontri che metterete a punto in questa giornata saranno positivi. Attenzione solo ad alcuni rapporti che cercano chiarimenti. A livello lavorativo qualcuno proverà a lanciare qualcosa.

Scorpione: in amore stelle importanti e Luna favorevole: avrete maggiori occasioni per ottenere di più.

Nel lavoro siete molto motivati, adesso si potranno fare scelte importanti in vista del futuro.

Sagittario: a causa di Venere che inizia un transito non esaltante nel vostro segno zodiacale le storie d'amore potranno subire alcuni cali o addirittura chiusure. Nel lavoro quello che lancerete in questa giornata dovrà essere gestito al meglio. Gennaio è un mese di traguardi da tagliare.

Capricorno: la vostra voglia di amare in questa giornata sarà decisamente importante. Le coppie che hanno resistito alle provocazioni dei primi giorni del mese ora vanno meglio. A livello lavorativo una situazione difficile torna ad essere favorevole.

Acquario: giornata interessante, nel pomeriggio ritrovate più forza e maggiore passionalità. Nel lavoro i contatti sono buoni, non si discute il vostro successo.

Pesci: con queste stelle si può andare avanti bene, solo il pomeriggio porterà maggiore di stress. Nel lavoro attenzione a non vedere tutto in modo superficiale. Dovrete rimettere mano a una questione entro la fine di questo mese.