Siamo ormai al giro di boa della seconda settimana del mese di gennaio. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 15 gennaio 2020, giornata che porterà cambiamenti e anche alcune novità positive per vari segni zodiacali.

Nel dettaglio approfondiamo le previsioni astrologiche su amore e lavoro di questa nuova giornata.

Astri e oroscopo del 15 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete: in amore in questa giornata sarà meglio mettere in chiaro tutte le questioni rimaste in sospeso, da domani la Luna sarà opposta e potrà generare dei problemi.

Nel lavoro oroscopo che vi invita a fare attenzione dal punto di vista economico.

Toro: in questo momento sarà possibile ricucire uno strappo, se qualcosa non vi sta bene i prossimi giorni aiuteranno a risanare tutte le tensioni. Nel lavoro questo è un periodo che può portare agitazione. Ritrovate forza fisica.

Gemelli: per i sentimenti la seconda parte di gennaio potrà chiudere definitivamente una storia in crisi da tempo. Evitate di stancarvi troppo dal punto di vista fisico.

Cancro: in questa giornata sono favoriti i rapporti con le persone della Vergine o dello Scorpione.

Ci sono progetti da stilare da qui ai prossimi mesi. A livello lavorativo arriverà una buona notizia, c'è una maggiore fortuna per voi.

Leone: la giornata sembra migliore del previsto per i sentimenti. Rapporti favoriti con le persone che stanno attorno a voi. Evitate di stancarvi troppo dal punto di vista fisico.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà possibile eliminare qualche dubbio e chiarire una storia. Con Giove e Saturno favorevoli molte cose cambieranno in positivo nell'ambito lavorativo.

Previsioni astrologiche del 15 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore le coppie di lunga data in questi giorni potranno vivere problemi di carattere comunicativo. Potrà scaturirne un momento di revisione generale. Nel lavoro gestite bene le collaborazioni e occhio alle spese sorte nelle ultime settimane.

Scorpione: se dovete parlare di qualcosa di importante con la persona amata sarebbe il caso di farlo ora. A livello lavorativo ci sono maggiori occasioni da prendere al volo. Non mancheranno anche le buone idee.

Sagittario: in amore vi è una situazione generale promettente, il fine settimana in arrivo sarà dalla vostra parte. Nel lavoro potrete fare il punto della situazione, è necessario soprattutto a livello economico.

Capricorno: grazie a Venere favorevole ci saranno maggiori occasioni per il single del segno. Nelle coppie di lunga data per i prossimi due giorni sarà necessario fare solo lo stretto indispensabile. Nel lavoro le scelte sono importanti in questo momento, potreste anche cambiare ruolo.

Acquario: la Luna torna favorevole, ma non per questo si risolveranno tutti i problemi in amore.

A livello lavorativo chi ha iniziato un nuovo rapporto sembra piuttosto provato.

Pesci: per i sentimenti sarà una giornata sottotono, ma presto le cose andranno meglio. Nel lavoro, se avete in mente una nuova iniziativa o state aspettando una chiamata, potrebbe esserci qualche ritardo.