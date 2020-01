L'Oroscopo del 16 gennaio ci informa sulla sfera lavorativa e professionale. Sono stati presi in esame i 12 segni dello zodiaco.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: usate la ragione e cercate di consolidare la vostra posizione professionale. Tutto potrebbe passare attraverso la riuscita di un progetto, verso il quale la proprietà nutre grosse aspettative. Non deluderete chi vi stima.

Toro: il rapporto con i colleghi non é dei migliori, cercate di alleggerire la tensione, ne gioverete tutti. Molte volte i successi personali e professionali passano attraverso una buona dose di tranquillità.

Gemelli: sarete molto soddisfatti della vostra attività lavorativa, la vostra professione vi piace e siete in grado, in quello che fate, di spostare gli equilibri.

Cancro: il lavoro non vi permette di essere tranquilli, avete una instabilità legata alla poca produttività del momento. Cercate di guardare con ottimismo al lavoro e anche la vostra vita ne potrà beneficiare.

Leone: gli astri saranno dalla vostra parte, saranno diverse le offerte e le proposte che riceverete. Valutate con molta attenzione, una di queste potrebbe farvi davvero piacere.

Vergine: avrete la possibilità di ottenere buoni risultati, dovrete solo impegnarvi un po' di più ed evitare di lamentarvi. Nulla si ottiene senza sacrificio, figuriamoci le gratificazioni personali.

Bilancia: avete fatto degli investimenti importanti sulla vostra professione. Le cose non stanno marciando come speravate, avete tutto il tempo per cambiare direzione e rimettervi nella carreggiata giusta.

Scorpione: sarete apprezzati per l'impegno profuso e per i risultati raggiunti. I vostri superiori stanno pensando di darvi un premio. Se la cosa andrà in porto riceverete un vantaggio molto cospicuo, sia professionale che economico.

Sagittario: avete deciso di cambiare lavoro, la scelta sembra definitiva. Proseguite per la vostra strada ma state attenti a cosa scegliete. Non tutte le proposte che vi arriveranno saranno serie e convincenti.

Capricorno: siete abbastanza abitudinari, alcune novità potrebbero sconvolgere la vostra vita. Vi potrebbe essere affidato un incarico molto importante, la sede potrebbe essere diversa da quella attuale. Non siate pessimisti e nel caso adattatevi ai nuovi eventi.

Acquario: non fate le cose con sufficienza, se volete ottenere dei traguardi serve dare il vostro massimo. Qualcuno potrebbe obiettare per il fatto che alcune volte rallentate la catena produttiva. Smentite i vostri detrattori.

Pesci: a volte mancate di perseveranza e leadership, qualche vostro progetto potrebbe non andare in porto per la mancanza di tali caratteristiche. Cercate di migliorare e non demordete mai.