Questo venerdì 17 gennaio regalerà molte occasioni di guadagno, soprattutto per i Pesci e i Gemelli, i quali ultimamente stanno collezionando davvero molti successi sul piano economico. I segni che, invece, saranno attratti dal focolare domestico e che desidereranno stare con i loro affetti saranno il Leone, il Cancro e l'Acquario. Quest'ultimo si riavvicinerà al suo partner molto più lentamente. Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: una giornata in solitudine sarà l'ideale per rimanere tranquilli.

Avrete grandi opportunità per fare shopping o per rimettere in ordine qualche angolo della casa al quale dovevate dedicarvi già da molto tempo.

Toro: litigi. Ci potrebbero essere dissapori anche piuttosto accesi fra voi e qualcuno della cerchia dei vostri affetti. Purtroppo le incomprensioni potrebbero non trovare un facile epilogo, vi basterà sfogarvi con un amico.

Gemelli: successi. Sarete davvero fra i più invidiati della giornata sul piano economico e lavorativo, dal momento che, sul posto di lavoro, state facendo faville.

In aumento anche l'autostima, oltre che la fiducia degli altri.

Cancro: ottima giornata per gli studenti, ma anche per chi fa un lavoro di carattere mentale. La concentrazione sarà davvero al di sopra della norma, tanto che potreste anche eseguire del lavoro supplementare in poco tempo.

Leone: organizzerete una serata con la famiglia per poter rafforzare il vostro rapporto. La vostra creatività sarà determinante per far sì che la giornata sul posto di lavoro venga apprezzata dal capo e dai colleghi.

Vergine: un po' delusi dal partner, ma disposti a recuperare la vostra relazione con qualcosa di nuovo e frizzante. Sicuramente la vostra dolce metà apprezzerà un bel gesto ma attenzione ai dettagli che faranno la differenza.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un riavvicinamento al partner sarà molto positivo, anche per quanto riguarderà la sfera erotica.

Ci saranno, comunque, dei chiarimenti che, in ogni caso, faticheranno a trovare una soluzione, nonostante le prospettive siano abbastanza buone.

Scorpione: sarete immersi nel vostro lavoro, quindi potreste trovare pochissimo tempo materiale per dedicarvi agli affetti. Avrete però a che fare con un' incombenza che riguarderà la famiglia, incombenza che sarete chiamati a risolvere al più presto.

Sagittario: non ci sarete per nessuno. Ancora molto stress sta annebbiando la vostra mente con il malumore, quindi una giornata di completo relax sarà doverosa per la vostra mente e per il vostro corpo.

Capricorno: salute in aumento. I malesseri che avete avuto ultimamente saranno soltanto un vago ricordo, tanto che vi verrà persino la voglia di fare qualche scherzetto a qualcuno che sicuramente gradirà il vostro umorismo.

Acquario: nonostante l'umore instabile della mattina, riuscirete a ritrovare la serenità col passar del tempo. Anche il fronte affettivo trarrà giovamento da questo cambiamento. Novità sul lavoro.

Pesci: accordi vincenti. Cercherete di far fruttare i vostri progetti, ci riuscirete nell'arco di pochissime ore. Soddisfacente anche l'ambito sentimentale, nuovi incontri si prospettano all'orizzonte.