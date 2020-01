L'Oroscopo del 19 gennaio ci porta a conoscenza dell'attività lavorativa dei 12 segni dello zodiaco. Sagittario potrebbe essere premiato attraverso il sacrificio, Cancro potrebbe avere alcune discussioni.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: potrebbero presentarsi dei cambiamenti per ciò che concerne l'ambito lavorativo. In alcuni casi saranno recepiti in maniera positiva, in altri meno. L'importante è tenere duro e, considerata la situazione, non farsi prendere dal panico.

Toro: non cercate di effettuare voli pindarici, le cose migliori riescono grazie a tanta umiltà.

Siete bravi nel vostro lavoro, non farete fatica a dimostrarlo.

Gemelli: ci sarebbero interessanti notizie all'orizzonte, potreste essere investiti di un ruolo importante. Questo porterebbe voi e la vostra famiglia a dover prendere delle decisioni, rifletteteci bene, l'occasione è unica.

Cancro: la vostra permalosità potrebbe portarvi a scontri inaspettati. Cercate di stare tranquilli e non valicate determinati limiti professionali. I vostri superiori non gradirebbero affatto.

Leone: non tutte le situazioni saranno semplici da gestire, alcune risulteranno essere particolarmente complesse.

Non disperate e, laddove non arrivate da soli, chiedete lumi a chi ne sa certamente più di voi.

Vergine: portate avanti alcuni progetti che avevate deciso di accantonare, potrebbero essere vincenti e vi metterebbero nella posizione di essere considerati per una promozione. Mettetecela tutta e rischiate.

Bilancia: in queste giornate non avrete molta voglia di lavorare. Seguite la ragione e lasciate stare l'istinto, in questo momento non potete permettervi passi falsi.

Scorpione: siate sereni nel decidere, nessuno vi mette fretta. Potreste scegliere di restare dove siete o cambiare drasticamente scenario. Le motivazioni potrebbero essere determinanti.

Sagittario: il futuro vi potrà sorridere solamente se impiegherete tutto il sacrificio necessario. Non sempre le cose andranno come speravate, ma sarete sicuramente con la coscienza pulita se farete tutto il possibile.

Capricorno: non sarete ancora al top, provate lentamente a tornare ai vostri ritmi, senza strafare. Non vi mancheranno determinazione e coraggio, tutto si aggiusterà e il vostro lavoro sarà di nuovo protagonista.

Acquario: grazie al lavoro vi toglierete diverse soddisfazioni. Continuate a lavorare sodo e non vi mancherà la possibilità di accedere a diverse gratificazioni inattese. La vostra professionalità dovrebbe fare il resto.

Pesci: avrete bisogno di un aiuto a livello professionale, cercate di selezionare le persone che potrebbero fare al caso vostro. Diventerete più competitivi e offrirete delle opportunità.