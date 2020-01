Durante la giornata di lunedì 20 gennaio 2020 il lavoro sarà buono per i segni di terra, in particolar modo per la Vergine e il Toro. Il consiglio per questi segni sarà quello di attendere il momento giusto continuando sulla scia della pazienza. I segni di acqua, come i Pesci ed il Cancro, sentiranno invece una sensazione di tristezza e negatività dalla quale sarà alquanto difficile liberarsi per il momento.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche piccolo dettaglio sul posto di lavoro che non vi starà bene potrebbe provocare la vostra rabbia, ma sarà anche opportuno non essere troppo istintivi su questioni di poco conto. Tranquillizzatevi.

Toro: in qualche progetto lavorativo vi converrà davvero fare un passo indietro, dal momento che potrebbero sorgere problemi di natura organizzativa molto complessi. Siate prudenti anche nell'uso delle parole.

Gemelli: riuscirete a favorire qualche opportunità in più di fare qualche guadagno extra, sia per voi che per il capo ed i colleghi.

Affermerete così le vostre potenzialità manifestandole a più persone.

Cancro: appena svegli già sentirete dei pensieri pesanti che vi faranno assalire dall'ansia. Avrete tutto il tempo a vostra disposizione per formulare qualche idea originale, ma ciò vi farà bistrattare gli affetti.

Leone: purtroppo la giornata così come la settimana comincerà con il piede sbagliato in amore, ma gli affetti saranno ancora ben disposti ad ascoltarvi e a sostenervi. Sarà ben accetta una piccola sorpresa da parte vostra.

Vergine: sicuramente sarà una giornata che amerete, perché verrà caratterizzata da una stabilità lavorativa ed economica impeccabile. Non ci sarà niente che possa frenare la vostra ambizione e ogni cosa andrà per il verso giusto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: rifiorirà una intesa invidiabile fra voi e il partner, accompagnata da tanto amore di stampo erotico, senza tralasciare l'aspetto sentimentale così fondamentale per voi romantici.

Fate attenzione al calo di energie sul lavoro.

Scorpione: irritati. Siete sempre di cattivo umore, non riuscite proprio a sorridere più di quanto non sia necessario. Però qualche piccolo spiraglio di positività riuscirete comunque a trovarlo nel privato.

Sagittario: sul fronte affettivo qualche scaramuccia potrebbe verificarsi, ma non così grave da non riuscire a riappacificarvi nell'arco della giornata. Sul lavoro ci sarà molto entusiasmo e collaborazione.

Capricorno: non ci sarà alcun tipo di difficoltà sul lavoro. La situazione generale è in rialzo. voglia di osare si farà sempre più pressante, ma per adesso preferirete non rischiare inutilmente.

Acquario: positivi, creativi, intraprendenti. Avrete il mondo nelle vostre mani in questa giornata, ogni cosa verterà a vostro favore, soprattutto grazie alla vostra spiccata voglia di approcciarvi positivamente a chi vi sta attorno.

Pesci: forse il partner vi troverà alquanto distanti e poco disposti al dialogo e al divertimento. Quando entrate in questo umore così instabile e negativo avete bisogno di un po' di tempo prima di pensare di “uscirne”.