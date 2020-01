Il nuovo anno è da poco iniziato, vediamo quali sono secondo il presagio degli astri e delle stelle i segni più fortunati e quelli meno fortunati del 2020. L’anno inizia nel migliore dei modi per i nati sotto il segno del Sagittario e della Vergine, che vivranno un momento vantaggioso sotto tutto i punti di vista. Al contrario durante i primi mesi, almeno fino all’inizio della primavera, l’Acquario vivrà un momento sottotono a causa del transito di Saturno nel segno. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo del 2020, con la classifica dei segni top e flop, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci.

Segni top 2020

Toro: i primi mesi del nuovo anno rappresenteranno un momento di stallo per il segno, ma con l'arrivo della primavera inizierà anche un forte momento di recupero. Energie e voglia di fare non mancheranno, saranno mesi più vantaggiosi, sia dal punto di vista degli affari, che per quanto riguarda la sfera sentimentale. In amore potrebbero esserci dei cambiamenti importanti e anche gli incontri sono favoriti. Il fisico non creerà grandi problemi, anzi sarà l’anno ideale per iniziare a praticare dello sport o migliorare il proprio regime alimentare.

Cancro: il nuovo anno regalerà grandi emozioni ai nativi del segno in ambito sentimentale. Sia i single che le coppie verranno accontentati, particolarmente vantaggiosi in tal senso si riveleranno i mesi da marzo ad agosto. Sarà un anno redditizio per gli affari e le trattative, ma anche per gli investimenti di tipo finanziario. Bene il fisico, le stelle favoriscono le cure e i trattamenti.

Leone: il 2020 sarà molto interessante per il segno. In amore sono favoriti i progetti a lungo termine e i nuovi incontri. In ambito professionale si potranno riscuotere i successi desiderati e anche economicamente il Leone ritrova un po' di serenità. Bene il fisico.

Vergine: questo nuovo anno sarà molto positivo per l’amore e i rapporti interpersonali, durante i mesi di gennaio e febbraio qualcuno potrebbe portarsi dietro vecchie problematiche, ma poi si recupererà alla grande.

Il lavoro sarà tra i protagonisti di questo 2020, potrebbero esserci dei cambiamenti, ma soprattutto grandi soddisfazioni.

Sagittario: per quanto riguarda la sfera sentimentale gli influssi positivi di Giove favoriranno il segno sin dall’inizio di gennaio. Sarà un momento vantaggioso per fare dei progetti all’interno del rapporto di coppia, ma anche i single alla ricerca dell’anima gemella avranno buone opportunità. Un cielo vantaggioso vi proteggerà in ambito lavorativo, anche chi è alla ricerca di un impiego potrebbe ricevere presto una buona notizia.

Capricorno: il 2020 sarà un anno positivo per l’amore e le questioni di cuore, stando al disegno degli astri si prevedono infatti tante sorprese e novità sia per le coppie che per i single. Il lavoro sarà tra i protagonisti dell’anno, il segno sarà favorito e qualsiasi siano i vostri obbiettivi, potrete raggiungerli entro la fine dell’estate.

In definitiva saranno mesi di forza e grande energia.

Segni flop

Ariete: i mesi iniziali del nuovo anno si riveleranno alquanto faticosi per il segno, sia per quanto riguarda l'amore che la sfera professionale. Tuttavia l’Ariete non deve disperdere, presto inizierà infatti un momento di cambiamenti e trasformazioni, che a partire dalla stagione primaverile porterà positività e novità. L'estate sarà la stagione ideale per le trattative lavorative e si potranno ottenere qualcosa in più.

Gemelli: l’inizio del 2020 si rivelerà un momento flop per il segno, che potrebbe vivere dei momenti sottotono, sia in amore che nel lavoro.

Con l'arrivo della stagione primaverile il segno potrà poi fare affidamento su un oroscopo estremamente vantaggioso. In amore saranno favorite le coppie che intendono sposarsi o avere un figlio, ma anche i single alla ricerca dell'anima gemella. Ci sarà poi un buon recupero per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative e qualcuno potrebbe notare un incremento delle finanze.

Bilancia: mentre i primi mesi dell’anno fungeranno da recupero, ma con l’arrivo della primavera il segno ritrova la serenità, almeno per quanto riguarda l’amore e si prepara a vivere forti emozioni. Il lavoro regalerà grandi soddisfazioni e anche economicamente tutto sembra filare per il verso giusto, soprattutto con l’arrivo dell’autunno.

Scorpione: a gennaio il passaggio di Saturno in Acquario in quadratura ad Urano in Toro renderà lo Scorpione desideroso di rivalsa. La voglia di riscattarsi dal grigiore dei mesi precedenti sarà forte, ma non mancheranno i momenti sottotono. Con l’arrivo della bella stagione inizierà poi una fase di recupero, inizierete a riscuotere i primi successi e a sentirvi più soddisfatti, sia in ambito lavorativo che all’interno della sfera sentimentale.

Acquario: i transiti di Saturno nel segno porteranno degli alti e bassi all’interno della sfera sentimentale, ma gli influssi positivi di Giove aiuteranno a ritrovare la stabilità.

Sarà un anno di cambiamenti e trasformazioni in ambito lavorativo, non mancheranno le sorprese e le novità, ma anche i momenti di stanchezza e agitazione.

Pesci: non sarà un momento negativo per i sentimenti, grazie agli influssi di Plutone e Saturno. Pure in ambito lavorativo non mancheranno la soddisfazioni e si potranno ottenere ottimi risultati. Anche per la salute sarà un periodo vantaggioso, un po’ sottotono si rivelerà l’inizio dell’anno, quando qualcuno potrebbe accusare un calo fisico e risentire di qualche fastidio, ma poi si recupererà alla grande.