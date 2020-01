Durante la giornata di mercoledì 22 gennaio molte faccende sia lavorative che burocratiche dei segni di terra saranno piuttosto ardue da risolvere, mentre il malumore per cause amorose potrebbe intaccare la giornata dei nativi dei segni di acqua, in particolare dello Scorpione. Amore in rialzo per la Bilancia, mentre per il Leone potrebbe esserci una grana difficile da rimettere in piedi.

A seguire, le previsioni astrali della giornata segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la risoluzione di alcuni problemi vi farà sentire più sollevati.

In questo modo vi potrete dedicare all'organizzazione di una sorpresa per il partner. Inoltre dovrete dare un occhio a qualche leggero malessere in serata.

Toro: staccherete la spina per un po', rivolgendo una particolare attenzione alla famiglia e alle amicizie. Ultimamente gli impegni vi hanno fatto trascurare gli affetti, ma saprete perfettamente come rimediare.

Gemelli: collezionare successi avrà sortito un effetto benefico sulle vostre finanze, tanto che in questa giornata vi concederete uno sfizio unico nel suo genere, coinvolgendo anche la vostra dolce metà.

Cancro: avrete molte difficoltà in ambito gestionale sul posto di lavoro, ma sicuramente qualcuno vedendovi in una situazione traballante vi aiuterà di buon grado. Cercate di essere più fiduciosi.

Leone: poche iniziative in amore, preferirete focalizzare la vostra concentrazione sul lavoro. Riprenderete qualche impegno che avevate lasciato in sospeso, ma non spingetevi in un'attività che non prometterà nulla di buono, è possibile una grana difficile da risolvere.

Vergine: troppe influenze planetarie negative vi indurranno ad essere decisamente indisponenti con i colleghi, tanto che potreste interrompere un progetto in cui erano coinvolte persone in una collaborazione.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i single saranno al centro dell'attenzione non solo per eventuali conquiste, ma anche per amicizie che si riveleranno molto promettenti.

Attenzione a qualche acquisto, potrebbe rivelarsi deludente.

Scorpione: intransigenti. Se avete una posizione di rilievo essa potrebbe diventare un espediente per essere più polemici e intransigenti, al contrario sarà meglio rilassarsi prima di recarsi sul posto di lavoro.

Sagittario: qualche persona invidiosa farà di tutto per rendervi questa e altre giornate successive una vera e propria sfida. Sicuramente cercherete di affrontare questa cosa con il sorriso sulle labbra. Continuate così.

Capricorno: qualche insuccesso vi spingerà a cambiare strategia pratica sul posto di lavoro. Avvertirete un leggero calo delle finanze, quindi dovrete evitare investimenti troppo rischiosi.

Acquario: qualche momento di divertimento avvierà un'amicizia o una semplice conoscenza che potrebbe rivelarsi di enorme aiuto anche per quanto riguarda la vostra vita di tutti i giorni.

Salute in lieve calo.

Pesci: vi sentirete incolleriti per qualche cosa sul lavoro che non andrà come volete voi, e potreste tendere a dire qualche bugia per non deludere le aspettative del partner. Siate sinceri e delicati al tempo stesso.