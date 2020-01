Le previsioni zodiacali del 26 gennaio grazie all'aiuto di alcuni cantanti italiani. Sono stati presi in esame tutti i 12 segni dello zodiaco. La Vergine pensa alla sua malinconia con Marco Masini, l'Acquario proverà a farsi consolare da Michele Zarrillo.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non prendetevela troppo con il vostro partner, siate comprensivi. La canzone che farà al caso vostro è di Lucio Battisti: "Scusa se son venuto qui questa sera, da solo non riuscivo a dormire perché di notte ho ancor bisogno di te, fammi entrare per favore" (Fiori rosa, fiori di pesco).

Toro: non fate sempre di testa vostra, ascoltare qualche consiglio sarà molto utile. Accendete la radio e ascoltate Massimo Di Cataldo: "Se adesso te ne vai e fai crollare tutto su di me, ti giuro d’ora in poi non so più chi sei" (Se adesso te ne vai).

Gemelli: il rapporto con la vostra dolce metà sta lentamente migliorando. Sorprendetela prendendo spunto da una canzone di Emma: "Mi muovo col tuo odore, bello come chi non se lo immagina, aspetta qui e lasciami fare, spegni ad una ad una anche le stelle" (Amami).

Cancro: il dialogo con la persona amata porterà ai tanto sospirati chiarimenti. Dedicatevi una bella serata con un sottofondo di Vasco Rossi: "Io e te dentro a un bar a bere e a ridere, io e te a crescere bambini, avere dei vicini" (Come nelle favole).

Leone: oggi sarà una giornata dedicata al relax in compagnia del vostro partner. Sfruttate l'occasione e mettete su una bella canzone di Al Bano e Romina Power: "Felicità, è tenersi per mano, andare lontano, la felicità" (Felicità).

Vergine: sarete piuttosto malinconici e non avrete voglia di esternare ciò che pensate. Marco Masini vi aiuterà attraverso una sua canzone: "È la malinconia la guerra che c'è in me, questa mia triste gioia di avere perso te e tu non sei più mia" (Malinconoia).

Bilancia: il vostro partner vi chiederà di metterlo al centro dell'attenzione. Non deludete le aspettative. Fate del vostro meglio con una canzone di Nek: "Se io non avessi te, forse mi arrenderei, tu sei la prima che fa un viaggio dentro me e poi non molla mai" (Se io non avessi te).

Scorpione: dimostrate in maniera netta il vostro amore per la vostra dolce metà, 'senza se e senza ma'. La canzone che potrà venirvi in soccorso è di Adriano Celentano: "La mia anima si spande, come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi" (L'emozione non ha voce).

Sagittario: é il momento giusto per dedicare una canzone al vostro amore e farlo ricredere su alcune cose.

Fatevi aiutare da Jovanotti: "Se t'incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire" (Serenata rap).

Capricorno: avete voglia di trasgredire, fatelo con il partner, la sensazione sarà ancora più bella. La canzone che vi accompagnerà è di Patty Pravo: "Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire" (Pensiero stupendo).

Acquario: il vostro rapporto non sta andando nel verso che auspicavate, la rottura é ormai insanabile. Consolatevi con una canzone di Michele Zarrillo: "Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più" (Cinque giorni).

Pesci: l'amore va a gonfie vele, sarete colti da molto entusiasmo nei confronti della vostra relazione. La canzone che vi rappresenterà è di Elisa: "Forse nemmeno lo so quello che sei per me, quello che mi togli quello che mi dai, è talmente tanto che semplicemente non lo so vedere per intero" (Bruciare per te).