L'Oroscopo di lunedì 27 gennaio ci ragguaglia sull'andamento lavorativo e professionale dei 12 segni dello Zodiaco. Il Sagittario dovrà essere molto concentrato, la Vergine non avrà particolari problemi lavorativi.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di mantenere la calma, l'ambiente lavorativo non sarà esattamente come speravate. L'importante sarà non alimentare polemiche e fare il proprio dovere professionale.

Toro: il progetto che vi sta particolarmente a cuore non risulta di facile fattibilità, tenetelo un attimo da parte e cercate di capire come organizzarvi al meglio per raggiungere il traguardo.

Gemelli: avrete delle spese supplementari e potreste essere costretti ad effettuare qualche lavoro extra. Non demordete e non deprimetevi troppo sarà soltanto qualcosa di temporaneo.

Cancro: fatevi venire in mente qualcosa che possa far pensare ai vostri superiori di promuovervi. Le idee non vi mancheranno, dovete solamente accertarvi della loro fattibilità.

Leone: ci saranno delle novità molto positive in ambito lavorativo. La cosa che più vi darà soddisfazione sarà l'aumento dello stipendio e delle relative entrate economiche.

I sacrifici sono spesso ripagati.

Vergine: la giornata lavorativa sembra essere molto tranquilla. Solo verso ora di pranzo si potrebbe verificare qualche situazione che non vi farà rimanere tranquilli. Non preoccupatevi troppo, si risolverà tutto facilmente.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: avete deciso di intraprendere nuove strade professionali, al momento non avete nulla di concreto in mano, ma avete deciso di correre lo stesso il rischio.

Siete stati molto coraggiosi e questo farà pendere l'asticella della fortuna dalla vostra parte.

Scorpione: un appuntamento richiesto dai vostri superiori vi metterà un po' in apprensione, ci potrebbero essere dei cambiamenti sostanziali nella vostra vita lavorativa. Siate entusiasti e non pensate sempre al peggio.

Sagittario: cercate di tenere sempre alta la concentrazione, la concorrenza è molto alta e un minimo cedimento potrebbe compromettere la vostra posizione.

Tenacia e professionalità le armi da mettere in gioco.

Capricorno: il vostro lavoro sta andando avanti senza intoppi, siete soddisfatti della vostra professione e del guadagno che ne traete. Potreste avere qualche grillo di troppo per la testa, cercate di accantonare alcune idee inappropriate.

Acquario: ci saranno alcune opportunità lavorative che vi faranno sobbalzare dalla sedia. L'aspetto economico è fondamentale ma tenete anche conto di tutte le altre varianti presenti.

Pesci: avrete gli astri dalla vostra parte, andate diretti e decisi verso quello che ritenete essere il vostro obiettivo. Fate anche qualche sacrificio, sarà ben ricompensato.