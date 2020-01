Questo mese di gennaio sta ormai per giungere al termine. Approfondiamo quindi i cambiamenti e le novità che le stelle porteranno ai dodici segni zodiacali nella giornata di martedì 28 gennaio 2020 in amore e nel lavoro.

Astri e oroscopo 28 gennaio: la giornata da Ariete a Vergine

Ariete: in amore avremo presto la Luna nel segno che porterà nuove opportunità. Nel lavoro questi ultimi giorni del mese non saranno facili da gestire, sentite la necessità di chiudere i percorsi inutili.

Toro: per i sentimenti il mese si conclude positivamente, buone le stelle in vista del futuro.

Nel lavoro dovrete portare maggiore pazienza nel gestire alcune situazioni. Possibili problemi con una persona del Cancro.

Gemelli: per i sentimenti non ci sono grandi novità in queste giornate, non mancherà comunque la complicità con la persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro è un momento di recupero, anche se qualcosa potrebbe non andare nel verso giusto. Sono possibili dei ritardi.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna e Venere sono favorevoli, ma vi sentirete comunque agitati.

A livello lavorativo cercate di fare il meno possibile in questa fine del mese, potrà nascere qualche disagio.

Leone: in amore ultimamente ci sono stati alcuni contrasti che saranno superati entro il giorno 31. Non rimandate nulla al mese prossimo. Nel lavoro qualcuno potrà tornare sui propri passi. Evitate le spese eccessive.

Vergine: per i sentimenti, se siete alla ricerca di una nuova storia potrete contare sui prossimi mesi.

Al momento è tutto troppo confuso. Nel lavoro non mancheranno le proposte interessanti nei prossimi giorni.

Previsioni e oroscopo del 28 gennaio: da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello sentimentale la giornata potrebbe portare qualche scontro. Nel lavoro vi capiterà di fare tante cose, state per lanciarvi verso nuovi progetti.

Scorpione: per i sentimenti la Luna positiva aiuta le coppie che vogliono riconciliarsi.

A livello lavorativo alcuni rapporti dovranno essere rivisti, ma non sempre per colpa vostra.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale è un periodo di grande vitalità in amore ed un momento importante per fare scelte in vista del futuro. Nel lavoro le stelle e l'Oroscopo l'occasione di costruire nuove alleanze e collaborazioni.

Capricorno: per i sentimenti potrebbe nascere una bella emozione con una persona dei Pesci o dello Scorpione . Nel lavoro entro poco un impegno dovrà essere rispettato.

Acquario: giornata interessante per i sentimenti, inoltre da domani la Luna sarà favorevole al vostro segno.

Nasceranno situazioni intriganti. Nel lavoro non sottovalutate gli incontri di queste ore, potranno essere molto importanti.

Pesci: in amore la Luna nel segno porta belle emozioni, inoltre Venere è positiva. Nel lavoro ci sono buone prospettive, qualcuno entro poco tempo riceverà una conferma.