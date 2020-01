L'oroscopo del 30 gennaio ci fornisce informazioni sull'aspetto lavorativo e professionale, prendendo in considerazione tutti i 12 segni zodiacali. I Gemelli dovranno stare più attenti in ambito lavorativo, il Sagittario valuterà offerte per il futuro.

Oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete: la parte lavorativa sta marciando molto bene, non siate, però, troppo superficiali nei confronti di alcune attività che non riterrete prioritarie. I vostri superiori credono molto in voi, ma non vorrebbero mai vedervi abbassare la guardia.

Siate sempre impeccabili da un punto di vista professionale.

Toro: un po' di relax non fa mai male, dedicare tutto il tempo alla sfera lavorativa non è mai una buona idea. Chiedete un piccolo permesso e cercate di rilassarvi sia fisicamente che mentalmente.

Gemelli: cercate di essere sempre impeccabili sotto l'aspetto professionale, qualche collega potrebbe segnalare alcune vostre mancanze. Niente di clamoroso, ma potrebbe procurarvi qualche grattacapo e non sarebbe una cosa che vi gioverebbe. State più attenti e non mettetevi in condizione di essere ripresi.

Cancro: ci saranno delle offerte da valutare. Alcune non prendetele seriamente in considerazione, peggiorerebbero la qualità della vostra vita, economica e professionale. Quelle che ritenete, invece, vantaggiose non esitate ad analizzarle.

Dal Leone allo Scorpione

Leone: potreste prendervi qualche giorno di ferie, un importante e faticoso progetto vi attende. Ricaricate bene le batterie e fatevi trovare pronti.

I vostri capi avranno bisogno di voi e delle vostre indiscusse qualità professionali. Non deludeteli e fate del vostro meglio.

Vergine: riflettete bene sul vostro futuro, non avete più gli stimoli necessari per proseguire quella tipologia di attività. Lasciare il vostro lavoro, senza avere valide alternative in mano, potrebbe essere un grave errore, ma anche continuare non sarebbe la giusta soluzione.

Pensateci bene e decidete.

Bilancia: alcune persone vi faranno delle buone offerte professionali. Ci state seriamente riflettendo, ritenete che sia giunto il momento di prendere i giusti meriti e migliorare la vostra posizione lavorativa. Non abbiate paura di tentare, potreste raggiungere traguardi inimmaginabili.

Scorpione: state lavorando molto bene, i colleghi e il capo sono molto soddisfatti di voi. Cercate di essere sempre impeccabili e produttivi, potreste guadagnarvi qualche ruolo importante. Siete sicuramente tagliati per qualcosa di più importante rispetto a quello che fate adesso.

Dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'oroscopo di questo segno risulterà essere particolarmente benevolo. Le offerte di lavoro saranno molto interessanti, dovrete solo stabilire cosa vorrete fare in futuro. Se decidete di proseguire la strada che avete intrapreso, valutate solo proposte di quel genere.

Capricorno: sarete un pochino giù di corda, la fatica si farà particolarmente sentire. Non abbiate timore, tutto si aggiusterà e tornerete efficienti come prima. Un po' di relax e il ricorso a qualche hobby potranno fare la differenza.

Acquario: la giornata lavorativa vi ha ampiamente soddisfatto, adesso potrete rilassarvi a dovere e poi ripartire spediti.

È un periodo che la vostra professione vi sta particolarmente rendendo felici, continuate su quella strada e le soddisfazioni non mancheranno.

Pesci: avete dedicato voi stessi alla perfetta riuscita di un progetto. Le cose stanno marciando nel verso giusto e anche l'Oroscopo di oggi vi riconosce dei grandi meriti. Siete stati abili e non avete mollato mai la presa.