Le previsioni astrologiche del 5 febbraio ci informano in merito alla situazione sentimentale e professionale di tutti i segni dello zodiaco. In particolare, l'Ariete avrà vantaggi sotto l'aspetto lavorativo e il Toro non potrà più rimandare una decisione sentimentale.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: periodo di alti e bassi, non andate a conclusioni affrettate: il vostro umore potrebbe farvi commettere qualche sciocchezza. I single potrebbero decidere di catapultarsi in una storia molto coinvolgente.

L'aspetto lavorativo sarà particolarmente gratificante, alcune persone potrebbero gradire il vostro operato e farvi qualche offerta interessante.

Toro: è arrivato il momento di affrontare una fase cruciale della vostra storia d'amore. Non potete più rimandare, siete dentro o siete fuori: decidetevi. I cuori solitari potrebbero ricredersi su alcune scelte avventate fatte in passato, rivalutate una situazione pregressa. Il lavoro risulterà particolarmente complesso, una situazione vi sta dando enormi grattacapi.

Gemelli: sarete propensi a risolvere una questione che vi state trascinando da tempo. Il partner potrebbe risultare eccessivamente geloso. I single, invece, avranno l'occasione di rivalutare una persona conosciuta in precedenza. Sarà fondamentale la vostra voglia d'iniziare un percorso in comune. L'aspetto professionale si potrebbe rilevare abbastanza tortuoso, alcuni avvenimenti potrebbero destabilizzarvi.

Cancro: non è il caso di accettare troppi compromessi, ma nemmeno di polemizzare frequentemente. Cercate di trovare un equilibrio con il partner. Le stelle saranno dalla parte dei single, questi avranno enormi possibilità di conquistare una persona che avevano messo nella propria orbita. Il vostro progetto lavorativo è troppo importante per essere accantonato.

Leone: la persona amata ha bisogno delle vostre attenzioni, non trascuratela o altri potrebbero prendere il vostro posto: dedicate più tempo all'amore.

I single riceveranno buoni segnali da persone alle quali non avrebbero mai dato fiducia: novità in arrivo. Il lavoro sarà piuttosto fluido, potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo che supererete facilmente.

Vergine: le discussioni sembrano, finalmente, aver lasciato spazio alla serenità e alla tranquillità. Il partner si aspetta da voi uno scatto in avanti e qualche sorpresa serale: non deludetelo. I single non devono chiudersi nel proprio guscio, uscite e prendete parte a qualche bella serata. Novità positive sul lavoro, qualche cambiamento gioverà la vostra causa, siate solo abili a non abbassare mai il livello d'attenzione.