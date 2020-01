Durante la giornata di giovedì 6 febbraio la Bilancia uscirà dallo “status” malinconico e potrà intavolare discussioni interessanti con gli amici, mentre il lavoro finalmente girerà dalla parte dello Scorpione con tante opportunità imperdibili. Amore in ribasso per il segno dell'Ariete, mentre il Leone risulterà alquanto “indifferente” nei confronti dei sentimenti a favore di aspetti più “materiali”.

A seguire, le previsioni dei 12 segni dello zodiaco della giornata di giovedì.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ancora piuttosto sottotono in amore, al momento non riuscirete ad instaurare un dialogo pacifico con il vostro partner. Si preferirà continuare ad attendere che le acque si calmino ulteriormente.

Toro: i frutti del vostro lavoro arriveranno con una promozione oppure con dei guadagni in aggiunta a quelli usuali. Ci saranno anche dei rialzi significativi per quanto riguarda i rapporti fra voi e i colleghi di lavoro.

Gemelli: la stanchezza purtroppo vi porterà a rimandare qualcosa di importante e di procrastinare qualche progetto che necessita di più attenzione per non fare errori abbastanza pesanti.

Cancro: un piccolo rialzo dell'umore si verificherà nel pomeriggio, quando avrete modo di trascorrere del tempo con un collega o con un amico con cui condividere le vostre passioni. Sarà una giornata dedicata anche alla creatività.

Leone: sarete alquanto indifferenti all'amore e alla tenerezza che si respirerà intorno a voi, dal momento che sarete invece molto “presi” dai successi economici di queste ore.

Ottime le opportunità di trovare lavoro.

Vergine: sarete determinati sul posto di lavoro, ma concederete un po' di tempo anche agli affetti, mentre per il partner avrete in serbo una sorpresa che rinnoverà brillantemente la vostra complicità di coppia.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi dedicherete alle amicizie, potrete valutare le nuove conoscenze ed eventualmente anche approfondirle. L'umore si alzerà drasticamente rispetto alla malinconia dei giorni precedenti, ma evitate di eccedere con gli “sfizi” che vorrete concedervi.

Scorpione: buone le possibilità di avere un nuovo impiego, di fare buoni colloqui, ma anche di avere voti eccellenti agli esami per gli studenti. Sarà una delle giornate migliori della settimana.

Sagittario: monotoni. Sarà una giornata “senza infamia né lode”, in cui il lavoro procederà normalmente così come l'amore. In serata vi ravviverete con un'esperienza diversa dal solito.

Capricorno: sarà una giornata di riappacificazioni e di risoluzione di problemi a sfondo comunicativo. Il buonumore però potrebbe non durare a lungo. Avrete bisogno anche di distrarvi.

Acquario: avrete numerosi dubbi riguardo a un affare che probabilmente vi creerà più problemi che vantaggi, quindi sarà una lunga giornata di riflessioni prima di prendere una decisione definitiva.

Pesci: il lavoro andrà a gonfie vele per l'energia vitale di questa giornata, ma anche per un umore che sarà in netto rialzo. Date soltanto un occhio di riguardo alla salute fisica e agli eventuali segnali di debolezza.