L’Oroscopo lascia presagire un mese di febbraio scandito da alti e bassi per il segno della Bilancia, che dovrà fare i conti con Giove e Saturno in posizione dissonante.

In amore le tensioni potrebbero continuare, soprattutto per chi vive una rapporto già instabile. In ambito lavorativo si rischia di fare le scelte sbagliate, meglio non fare più del dovuto ed evitare di esporsi. Anche dal punto di vista fisico potrebbe rivelarsi un mese sottotono, particolarmente faticose si riveleranno le giornate dal 10 al 20 febbraio.

Al contrario con l'avvicinarsi dell mese di Marzo inizierà per la Bilancia un momento di recupero, preludio di una primavera energica e positiva.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo del mese di febbraio 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di febbraio per la Bilancia

Amore: l'oroscopo della Bilancia per il mese di febbraio 2020 lascia presagire il riemergere di tensioni legate al passato, non è dunque da escludere il ritorno di un ex o di vecchie problematiche.

All'interno del rapporto di coppia potrebbe mancare la calma necessaria a gestire il dialogo o a comprendere le scelte altrui, dunque i nati sotto questo, sovraccaricati dagli impegni lavorativi, potrebbero non dedicare all'amore il giusto tempo. Questo potrebbe portare alla nascita di contrasti o allontanamenti. Chi è alle prese con situazioni legali, come divorzi o separazioni, potrebbe incontrare dei rallentamenti.

I single alla ricerca dell'anima gemella potrebbero non incontrare la persona dei loro sogni nel corso di febbraio, tuttavia non sono da escludere gli incontri occasionali.

Lavoro: durante il mese di febbraio 2020 Saturno e Giove in opposizione creeranno parecchi grattacapi alla Bilancia, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. Un oroscopo faticoso da gestire, i due pianeti in opposizione potrebbero ostacolare la nascita di progetti e collaborazioni.

I nati sotto questo segno potrebbero essere particolarmente distratti, sarebbe bene preoccuparsi di fare non fare passi azzardati, non sarà il momento ideale per avviare una trattativa o concludere un affare. Durante le giornate centrali del mese, soprattutto dal 15 al 20 febbraio, potrebbero esserci dei rallentamenti, come una consegna mancata o un tardo pagamento e questo arrecherà agitazione e stress alla Bilancia, che potrebbe reagire con nervosismo e aggressività, favorendo la nascita di liti e contrasti con colleghi e superiori.

Salute: come anticipato, l’oroscopo di febbraio prevede un mese ricco di tensioni e agitazioni, dunque l’ansia e lo stress finiranno per riversarsi anche sulla salute psicofisica del segno, che soprattutto fino a giorno 20 potrebbe risentire di dolori alle articolazioni o emicrania.

La Bilancia si sentirà fuori forma e senza energie, potrebbe essere opportuno accompagnare una corretta alimentazione a vitamine e minerali che aiutino il corpo a ricaricare le forze, non dimenticando di praticare dell'attività fisica.