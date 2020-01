Il 24 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale il Sole, la Luna e Mercurio che sosteranno in Acquario mentre Plutone, Saturno e Giove saranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà in Toro come Marte che continuerà il suo moto in Sagittario. Infine Venere e Nettuno rimarranno stabili in Pesci ed il Nodo Lunare resterà nell'orbita del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Bilancia ed Acquario, meno rosee per Scorpione e Capricorno.

Sul podio

1° posto Bilancia: amore top. Giornata splendida in casa Bilancia per le faccende di cuore grazie, soprattutto, al pianeta della bellezza stimolato da Mercurio nell'affine Acquario.

2° posto Acquario: affettuosi. Dopo alcune giornate burrascose, ecco che le 24 ore in questione potrebbero vedere il gradito ritorno dell'affettuosità nel ménage amoroso dei nati del segno.

3° posto Gemelli: sereni. Nel focolare domestico tornerà, con ogni probabilità, a regnare il sereno in questa giornata e ciò sarà il collante per tenere insieme i cocci delle storie d'amore traballanti.

I mezzani

4° posto Sagittario: figli. Il focus del venerdì nativo sarà probabilmente orientato verso l'educazione della prole dove col partner bisognerà giungere ad un compromesso per il bene comune.

5° posto Toro: distratti. La concentrazione sarà bandita dalla giornata nativa e ciò spingerà molti a prendersi un giorno di ferie in modo da evitare macroscopici e controproducenti errori professionali.

6° posto Ariete: venali. L'attaccamento al denaro quest'oggi potrebbe essere più marcato del solito in casa Ariete tanto che l'amato bene non perderà tempo nel fargli notare la loro eccessiva venalità.

7° posto Capricorno: perplessi. L'ambiguo comportamento del partner potrebbe rendere straniti i nati in questa giornata ma, anziché esternare la loro perplessità, si limiteranno ad osservarne le evoluzioni in silenzio.

8° posto Vergine: fiacchi. Il bottino energetico dei nativi oggi potrebbe risultare scarno e molti tra loro sceglieranno di procrastinare alcune attività meno urgenti per limitare ulteriori fatiche.

9° posto Leone: taciturni. I Luminari in angolazione opposta smorzeranno, c'è da scommetterci, la voglia di comunicare con il prossimo solitamente viva nell'indole nativa.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelosi. Malgrado manchino delle motivazioni reali, oggi i nativi potrebbero provare l'avverso sentimento della gelosia nei confronti del partner.

11° posto Scorpione: finanze flop. Il settore finanziario dei nati del segno andrà revisionato con dovizia eliminando ogni uscita economica non necessaria. Amore in secondo piano.

12° posto Pesci: stressati. Tra lavoro ed amore qualche problematica potrebbe divenire più pressante dei giorni scorsi e, come inevitabile conseguenza, lo stress farà capolino.