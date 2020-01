Per la seconda sestina dello zodiaco, per la settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020, i pianeti Giove, Saturno e Plutone rimarranno nella costellazione del Capricorno, esattamente come nelle settimane scorse, ma stavolta aiuteranno a creare dei malumori fra colleghi, che si risolveranno soltanto discutendo con raziocinio. Marte nei gradi del Sagittario donerà ai nati di questo segno maggiori energie e forze, per dare una spinta innovativa sul fronte lavorativo e passionale. Mercurio, nella costellazione dei Pesci, avrà un effetto benefico sull'amore di coppia anche dal punto di vista sentimentale.

Chiarimenti per Scorpione, Acquario al "top". A seguire le previsioni astrologiche della settimana dal 3 al 9 febbraio, segno per segno.

Dalla Bilancia al Sagittario

Bilancia: avrete un po' l'umore tormentato, a causa di alcune certezze sentimentali che purtroppo crolleranno. Il nervosismo la farà da padrone per gran parte della settimana, ma nel weekend il lavoro vi darà occasione di ridimensionare il vostro umore. Divertimento con gli amici.

Scorpione: avrete bisogno di chiarimenti per una faccenda rimasta in sospeso, ma anche per poter valutare l'importanza di una relazione o di un'amicizia importante.

Il lavoro vi darà sicuramente qualche occasione in più, specialmente per chi un impiego ancora lo sta cercando.

Sagittario: stacanovisti. Vi sentirete carichi ed energici per affrontare una settimana di duro lavoro, senza arrivare a uno stress troppo marcato. Il weekend vi sorriderà con un incontro sentimentale o con una gita fuori porta con il vostro partner, quindi evitate le scaramucce di poco conto per non rovinare l'atmosfera.

Dal segno del Capricorno a quello dei Pesci

Capricorno: l'equilibrio che si è venuto a creare sul posto di lavoro potrebbe subire una brutta piega, a causa di opinioni discordanti fra loro. Sarà meglio lavorare in solitaria e nel frattempo cercare di chiarire eventuali malintesi. Malumore per gran parte della settimana.

Acquario: sarete ancora al culmine del vostro splendore grazie alla vostra creatività originale e “contagiosa”.

Sarà meglio valutare un investimento prima di effettuarlo, perché potreste riuscire a cogliere qualcosa che non andrà. Amore al "top", avrete a che fare con un weekend e gran parte delle serate all'insegna della tenerezza.

Pesci: passionalità alle stelle. Avrete a che fare con la vostra vena "amorosa" nelle prime giornate della settimana e questa affinità passionale porterà inaspettatamente anche un'ottima intesa sentimentale con il partner. Nel weekend l'entusiasmo calerà drasticamente, ma non svanirà del tutto.