La giornata in arrivo del 23 gennaio sarà vantaggiosa per il Capricorno, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna nel segno. Al contrario il Sagittario potrebbe vivere una giornata movimentata, nella quale non mancheranno i contrasti, soprattutto con i nati sotto il segno della Vergine e dei Gemelli, i quali saranno un po' diffidenti nei confronti degli altri durante queste giornate conclusive della settimana.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, giovedì 23 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 23 gennaio segno per segno

Ariete: settimana alquanto faticosa per il segno, sono giornate colme di agitazioni e malumori. Non c’è dunque da sorprendersi per il carattere polemico e critico adottato dai nativi dell’Ariete, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbero incontrare delle problematiche. Con l’arrivo del weekend ci sarà un momento di recupero e si potranno trovare dei chiarimenti.

Toro: quella di giovedì 23 gennaio potrebbe essere una giornata movimentata, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e la sfera sentimentale.

Sarà dunque il preludio di un weekend non privo di complicazioni, soprattutto per coloro i quali vivono un rapporto instabile o appena nato. Maggiori difficoltà incontreranno coloro i quali hanno una relazione con qualcuno della Bilancia o dello Scorpione.

Gemelli: Veneree dissonante porta un po’ di diffidenza in amore, soprattutto coloro i quali vivono la porto a distanza o una relazione è nata da poco potrebbero trovarsi ad affrontare i litigi e discussioni che continueranno per tutto il weekend.

Il consiglio delle stelle è quello di evitare di dire qualcosa di cui pentirsi, meglio contare fino a dieci prima di parlare.

Cancro: nonostante l’opposizione della Luna sono giornate interessanti per il segno, ci sono dei cambiamenti in atto e possono riguardare tanto la sfera professionale quanto l’amore. Durante le prossime giornate chi lavorerà con costanza e non si tirerà indietro dai propri impegni potrà ottenere molto.

Incontri favoriti per i single.

Leone: l’oroscopo protegge il leone e lo invita a guardare con positività al futuro. Durante queste giornate ci sarà un buon recupero fisico, i nativi del segno ritroveranno il buon umore e la voglia di fare. Saranno momenti vantaggiosi per la sfera lavorativa, ma anche in amore dove si potranno risolvere eventuali problematiche.

Vergine: un quadro astrale positivo si riflette sul segno, quella di giovedì 23 gennaio sarà una giornata vantaggiosa, ma non per questo priva di difficoltà.

Qualcuno infatti potrebbe vedersi costretto a interrompere un rapporto d’amicizia considerato importante, una persona considerata di fiducia potrebbe rivelarsi tutt'altro che fidata. Possibili contrasti con un nativo della Vergine.

Bilancia: l’oroscopo lascia presagire un 2020 interessante per il segno, tuttavia i cambiamenti importanti si avranno soltanto a partir della stagione primaverile. Questo non significa che i mesi invernali porteranno solo negatività e tristezza, ma che potrebbero esserci delle situazioni da sbrigare prima di poter beneficiare della totale benevolenza delle stelle.

Scorpione: con Venere in posizione favorevole questa giornata si rivelerà positiva per i sentimenti e le relazioni di tipo interpersonali. Al contrario le stelle invitano i nativi dello Scorpione a ragionare bene sulla propria condizione economica o lavorativa, qualcuno potrebbe aver accettato degli scomodi compromessi.

Sagittario: nonostante la settimana non sia iniziata nel migliore dei modi, l'oroscopo lascia presagire un giovedì molto vantaggioso, preludio di un weekend ancora più positivo grazie la presenza della Luna nel segno. Si può recuperare nei legami sentimentali, anche se bisognerà prestare attenzione ai rapporti con i nati sotto il segno dei Gemelli e della Vergine.

Bene il fisico.

Capricorno: un particolare allineamento di pianeti protegge il segno, che può fare affidamento sulla Luna nel segno, ma anche sul favore di Giove, Saturno, Urano e Venere. Dunque durante la giornata di giovedì 23 gennaio si potranno ottenere belle soddisfazioni all'interno della sfera lavorativa, ma anche ritrovare la serenità perduta in amore. Incontri favoriti per i single.

Acquario: queste giornate conclusive della settimana potrebbero rivelarsi alquanto faticose per il segno, ci saranno molte cose di cui occuparsi e qualcuno rischia di sovraccaricarsi e scaricare le energie recuperate.

Secondo l’oroscopo sarebbe meglio muoversi con cautela, agire un passo alla volta e cercare di evitare le scelte di impulso. Serenità in amore.

Pesci: con Venere, Giove e Saturno favorevoli le prossime giornate si riveleranno vantaggiose per il segno, soprattutto per coloro i quali sono alla ricerca dell’amore o desiderano ricucire un rapporto in crisi. Continua l’andata positiva iniziata con l’arrivo del 2020 in ambito lavorativo, non mancano le soddisfazioni qualcuno potrebbe incrementare i propri guadagni.