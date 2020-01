L’ultimo fine settimana di gennaio ha preso il via: questa domenica 26 gennaio sarà una giornata vantaggiosa per l'Acquario, grazie agli influssi di Sole, Luna e Mercurio nel segno, al contrario l'Ariete dovrà fare i conti con Saturno in posizione dissonante. Venere in buon aspetto protegge il Cancro.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di domani, domenica 26 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 26 gennaio segno per segno

Ariete: la dissonanza di Giove e Saturno renderà i nati sotto questo segno piuttosto scontrosi, questa giornata potrebbe portare dei contrasti a livello sentimentale o in famiglia. Al contrario a partire dalla giornata di lunedì inizierà un momento di recupero, durante la prossima settimana sarà possibile trovare delle soluzioni in amore. Bene la sfera lavorativa.

Toro: un oroscopo vantaggioso per il segno durante questo fine settimana. Quella di domenica sarà una giornata interessante per i sentimenti e anche per fare nuovi incontri.

C'è desiderio di cambiamento e novità, le stelle favoriscono le iniziative e progetti che nascono in questo periodo.

Gemelli: gli influssi della Luna favoriscono il dialogo durante la giornata di domenica 26 gennaio. Sarà una giornata positiva, soprattutto per tutto per coloro i quali hanno attraversato delle incomprensioni all'interno del rapporto di coppia. L’amore ricoprirà un ruolo centrale durante questa giornata e anche gli incontri sono favoriti.

Al contrario dal punto di vista fisico qualcuno potrebbe accusare un lieve calo di energie e vedersi costretto a rallentare i ritmi.

Cancro: Venere in aspetto positivo da domenica fino alla giornata di martedì favorirà gli spostamenti, i nuovi contatti e i viaggi. È il momento ideale per organizzare una gita fuori porta, una serata tra amici, ma anche per dichiarare i propri sentimenti alla persona amata.

Gli incontri sono favoriti per i single alla ricerca dell’anima gemella. Soddisfazioni nel lavoro.

Leone: durante questa giornata sarebbe bene per il segno prestare molta attenzione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti sentimentali e interpersonali. Il Leone potrebbe infatti essere più scontroso del solito e favorire la nascita di contrasti e discussioni. Il consiglio delle stelle è quello di concedervi un momento di riposo, durante la settimana sarà possibile recuperare.

Vergine: un oroscopo estremamente positivo quello della Vergine per la giornata di domenica 26 gennaio. E' un momento estremamente vantaggioso sia per quanto riguarda l’amore, dove non mancano le emozioni e le sorprese, che per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Le stelle infatti favoriscono i progetti che nascono in questo periodo e le questioni di tipo pratico, qualcuno potrebbe notare anche un incremento dei guadagni.

Bilancia: questa giornata porterà delle soluzioni al segno, durante la settimana infatti non sono mancate le diatribe all’interno della sfera sentimentale e in famiglia. Domenica sarà possibile risolvere i contrasti e ritrovare la serenità. Sarà una giornata vantaggiosa dal punto di vista fisico, ideale per dedicarsi alle proprie passioni o praticare degli sport.

Scorpione: l’oroscopo lascia presagire una giornata sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico e per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali.

Lo Scorpione risentirà dello stress e della stanchezza accumulate, non riuscirà a dosare le proprie forze così come i toni. Dunque quella di domenica 26 gennaio potrebbe essere una giornata carica di tensioni e conflitti. Le stelle consigliano di evitare un atteggiamento polemico nei confronti del partner.

Sagittario: sarà una giornata faticosa per il segno, in particolar modo per quanto riguarda le questioni pratiche e la gestione dei rapporti interpersonali. Sarebbe meglio per i nati sotto questo segno zodiacale concedersi una giornata di riposo, evitando di sottoporre il fisico a stress e sforzi eccessivi.

Le stelle non sono opposte in amore, ma non è da escludere la nascita di contrasti e malumori.

Capricorno: un oroscopo positivo proteggere il segno durante queste giornate conclusive di gennaio. Già durante la settimana infatti è iniziato un momento di recupero per quanto riguarda l’amore e le stelle sono positive anche in ambito lavorativo. Il consiglio degli astri, però, è quello di evitare le spese, durante la prossima settimana potrebbero nascere degli imprevisti, come un guasto da risolvere.

Acquario: con Luna, Sole e Mercurio nel segno sarà una domenica estremamente positiva per l'Acquario, che vivrà un momento molto positivo non solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali e i sentimenti.

C’è serenità in amore, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo sarà possibile mettere a tacere i malumori e ritrovare la serenità.

Pesci: il segno ritrova l'equilibrio perduto, anche se in amore potrebbero esserci delle questioni da risolvere. Gli astri consigliano cautela a coloro i quali vivono un rapporto iniziato da poco o hanno i piedi in due relazioni. Al contrario è un momento totalmente vantaggioso per quanto riguarda gli affari e le questioni lavorative.