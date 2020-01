Il mese di gennaio sta per volgere al termine. Inizia per i Pesci una buona fase di recupero, favorita dalla Luna in transito nel segno. Saturno protegge l'Acquario, mentre gli influssi di Marte donano forza ed energia allo Scorpione.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, martedì 28 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con le previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo giornaliero del 28 gennaio segno per segno

Ariete: durante questa giornata i nativi dell'Ariete potrebbero sentirsi leggermente demoralizzati e fuori forma, nonostante le energie e il lavoro dei giorni precedenti i risultati sperati potrebbero non essersi ancora concretizzati.

Nulla da temere però l’oroscopo di febbraio lascia presagire un netto recupero, presto si potranno raccogliere i frutti del lavoro seminato.

Toro: quella appena iniziata sarà una settimana positiva per il Toro che potrà fare affidamento sugli influssi della Luna amica. In particolar modo le giornate di martedì e mercoledì potrebbero portare grandi soddisfazioni per quanto riguarda l’ambito lavorativo e le questioni pratiche, è il momento ideale per mettersi in gioco. In amore torna la serenità, all'interno del rapporti di coppia potrebbero nascere dei progetti per il futuro.

Gemelli: queste ultime giornate di gennaio potrebbero lasciare l’amaro in bocca ai Gemelli, che tuttavia con l'inizio del prossimo mese recupereranno nel migliore dei modi. Il consiglio per la giornata di martedì 28 gennaio è di evitare gli stress e gli sforzi, ma soprattutto di limitare le polemiche e le discussioni tanto in amore quanto all'interno della sfera lavorativa.

Cancro: l’oroscopo suggerisce al segno di muoversi con cautela durante queste ultime giornate di gennaio.

All'interno della sfera lavorativa infatti potrebbero nascere delle competizioni, è un momento particolare per il segno che non sempre riesce a tenere i nervi ben saldi e potrebbe finire per commettere errori di cui pentirsi. Durante le prossime giornate occorrerà molta pazienza per riuscire a gestire i grattacapi che nasceranno nel lavoro, meglio non riversare lo stress accumulato in amore.

Leone: è un momento astrale vantaggioso per il segno che ha già dalle giornate precedenti ha riacquistato la sicurezza in se e la fiducia nelle proprie capacità.

Le prossime giornate di questa nuova settimana saranno positive per coloro i quali hanno dei conti in sospeso da risolvere, tanto in amore quanto nel lavoro. Dal punto di vista fisico sarebbe meglio non tirare troppo la corda, qualcuno potrebbe infatti risentire di un calo di energie.

Vergine: durante la giornata di martedì 28 gennaio sarebbe bene per il segno cercare di gestire le critiche e le polemiche, senza alzare i toni o favorire la nascita di inutili discussioni. È un momento positivo per quanto riguarda la sfera lavorativa, ideale per coloro i quali intendono avanzare una proposta o presentare un progetto.

Anche i giovani e gli studenti sono favoriti dalle stelle.

Bilancia: si apre per il segno una fase di attesa, che durerà per tutto il mese di febbraio. Questo non significa che sarà un periodo negativo per la Bilancia, ma che molti dei risultati sperati potrebbero non arrivare. Secondo l'oroscopo il mese di marzo spianerà la strada alla Bilancia che ha davanti a se una primavera e un’estate veramente positive, non solo per l’amore e i nuovi incontri, ma soprattutto per il lavoro.

Scorpione: quella di martedì 28 gennaio grazie agli influssi positivi di Marte nel segno sarà una giornata ricca di energia e positività per lo scorpione.

È il momento ideale per cercare di trovare dei chiarimenti all'interno della sfera sentimentale, ma anche per avanzare delle proposte in ambito lavorativo. Non è detto che il segno riesca a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, ma sicuramente potrà ricevere belle soddisfazioni.

Sagittario: queste ultime giornate di gennaio si riveleranno ancora un tantino sottotono per il segno, qualcuno potrebbe infatti accusare un calo di energie e risentire di banali fastidi fisici o malesseri stagionali. A partire dal weekend inizierà una fase di recupero che si concretizzerà durante il mese di febbraio, quando il Sagittario potrà fare affidamento su un quadro astrale vantaggioso che lo proteggerà tanto nel lavoro quanto nella sfera sentimentale.

Incontri favoriti.

Capricorno: durante le prossime ore i nati sotto questo segno potrebbero prendere delle decisioni importanti per il futuro. Il presagio degli astri interessa soprattutto la sfera sentimentale, qualcuno potrebbe infatti decidere di fare il grande passo o di chiedere al proprio partner di andare a convivere. Anche gli incontri sono favoriti durante questo periodo, le stelle proteggono le relazioni che nascono alla fine di gennaio. Recupero in ambito lavorativo.

Acquario: la presenza di Saturno nel segno impone nuove regole all'Acquario, che durante le prossime giornate potrebbe dover prendere delle decisioni importanti.

C’è aria di cambiamento, soprattutto per quanto la riguarda l’ambito lavorativo. Chi da tempo svolge un’attività che non lo soddisfa, potrebbe decidere di accantonarla in favore di qualcosa di nuovo. C’è serenità in amore, la passione si riaccende e anche gli incontri sono favoriti dalle stelle.

Pesci: il transito della Luna nel segno renderà i pesci energici e vitali. Qualcuno potrebbe avere delle intuizioni giuste in ambito lavorativo e ottenere belle soddisfazioni o anche una promozione. Sono ore che portano soluzioni per chi ne è alla ricerca in ambito sentimentale. Secondo l'oroscopo inoltre le stelle favoriscono le cure e trattamenti iniziati alla fine del mese di gennaio.