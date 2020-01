Le previsioni astrologiche del 29 gennaio ci informano sulle attività di coloro che vivono un rapporto di coppia. Sono stati presi in considerazione tutti i segni dello zodiaco. Il Cancro riceverà una visita non prevista, l'Ariete è preferibile che dica la verità.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: siate sinceri con il vostro partner, mentire porta a litigi e discussioni inutili e dannose, dire la verità potrebbe portare ad un proficuo dialogo. La vostra dolce metà saprà anche perdonarvi.

Toro: la coppia sta funzionando alla perfezione, alcune persone potrebbero essere gelose di questa vostra intesa, non date troppo credito alle malelingue e dedicatevi alla buona riuscita della vostra relazione.

Gemelli: siete stranamente polemici, il partner ve lo sta facendo notare troppo spesso. Trovate un equilibrio interiore e tornate a relazionarvi nella maniera corretta. La vostra dolce metà, tutto sommato, riesce ad essere molto comprensiva.

Cancro: la vostra relazione sta subendo un po' di stanca e un incontro inatteso sta facendovi vacillare. Parlate di tutto con il partner e cercate insieme la soluzione giusta per entrambi.

Leone: pessima la mattinata, buona la serata. Potreste partire con il piede sbagliato, fino a rischiare un'insanabile rottura, il finale sarà, invece, qualcosa che dimenticherete difficilmente.

Vergine: siete particolarmente agitati e lo è anche il vostro partner, dedicatevi dei momenti sereni e non escludete la possibilità di organizzare un bel viaggio che possa azzerare i vostri problemi attuali.

Bilancia: avete deciso di parlare con il vostro partner, la situazione per voi sta diventando insostenibile e volete comunicare una decisione. Ragionate bene sulle parole da utilizzare e andate dritti all'obiettivo.

Scorpione: non sarà una giornata perfetta per il vostro amore di coppia, vi assaliranno alcuni ricordi che rischieranno di rendere malinconici alcuni momenti. Il partner farà di tutto per farvi piacere, aspettatevi una bella sorpresa.

Sagittario: sarete colti da una stanchezza fisica e mentale che si ripercuoterà anche sul vostro rapporto. Il partner non reputerà così grave la cosa e vi concederà un po' di relax.

Non abusatene e rimettetevi presto.

Capricorno: qualche attenzione in più non farebbe male. Dimostrate attaccamento e passione, la vostra dolce metà saprà ricompensarvi a dovere. L'importante è non far mai mancare un po' di allegria e spensieratezza.

Acquario: il partner avrà voglia di una cenetta romantica, non sottovalutate l'importanza di questa richiesta e accontentatelo. Potreste ricevere una visita inattesa che farà vacillare alcune vostre certezze.

Pesci: la persona amata vi dimostrerà supporto e vicinanza, in un momento non facile per voi. Anche in questi momenti si notano molte cose e il vostro partner sta dimostrando di amarvi davvero.