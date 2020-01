L'Oroscopo lascia presagire una fine del mese di gennaio vantaggiosa per l'Acquario, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna, che donano energia e vitalità. Al contrario Mercurio potrebbe mettere i bastoni fra le ruote allo Scorpione. Cambiamenti e novità per il Toro.

Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della giornata di domani, giovedì 30 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 30 gennaio segno per segno

Ariete: la Luna nel segno agiterà l’Ariete durante questa giornata. È un momento particolarmente faticoso, non solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. I nativi del segno si sentono particolarmente irascibili. Tenere i nervi sotto controllo non sarà semplice, discussioni e malumori agiteranno l’atmosfera sia in amore che nel lavoro.

Toro: l’oroscopo di febbraio per il toro lascia presagire un mese ricco di cambiamenti e novità.

Questo segno di solito non ama molto gli sconvolgimenti, dunque adattarsi alla nuova realtà potrebbe costare un po’ più di fatica e creare qualche momento di disagio. Tuttavia le stelle lasciano presagire l’arrivo di importanti novità, qualcuno potrebbe trasferirsi all'estero o in un’altra città a causa di una vantaggiosa proposta lavorativa.

Gemelli: la giornata di giovedì 30 gennaio si rivelerà positiva per il segno, soprattutto in amore, dove sarà possibile trovare delle soluzioni.

L’oroscopo lascia presagire un recupero in amore, torna la serenità con il partner e anche gli incontri sono favoriti. Al contrario chi vive un rapporto instabile poiché avendo relazioni farebbe bene a prendere una scelta. Cautela in ambito lavorativo, attenzione a non alzare i toni.

Cancro: durante questa giornata i nati sotto il segno del Cancro potrebbero sentirsi sotto pressione o al centro di polemiche e attacchi.

Se ci sono delle incongruenze all'interno del rapporto di coppia o dell’ambito lavorativo, durante questa giornata potrebbero amplificarsi. Cercate di agire con cautela, ma soprattutto evitate di farvi governare dagli impulsi.

Leone: l’oroscopo di giovedì 30 gennaio lascia presagire una giornata di recupero per il Leone che ricarica le energie e riacquista il buon umore. Il consiglio degli astri è quello di impiegare nel migliore dei modi le energie ritrovate e cercare di sfruttarle per risolvere qualche preoccupazione. Durante queste giornate infatti non mancano le agitazioni, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e la sfera finanziaria.

Serenità in amore.

Vergine: con l’avvicinarsi dell’inizio del mese di febbraio le stelle tornano a sorridere al segno. Quello di gennaio non è stato un mese negativo anche se non sono mancati i momenti sottotono e le agitazioni. Questa giornata permettere al segno di recuperare il buon umore e sistemare la situazione laddove sono nati dei contrasti all'interno del rapporto con il partner o in famiglia. È un buon momento per agire in ambito lavorativo.

Bilancia: è un momento di caos per il segno, le ultime giornate di gennaio sono piene di dubbi ed incertezza, soprattutto in amore. Coloro i quali sono intenzionati a fare un passo importante all'interno del rapporto di coppia, potrebbero avere dei ripensamenti.

Nulla da temere si tratta solo di una giornata sottotono, con l’inizio di febbraio si potrà recuperare e ritrovare la serenità.

Scorpione: durante la giornata di giovedì e di venerdì l’opposizione di Urano potrebbe creare qualche disagio al segno, soprattutto dal punto di vista fisico. Sole e Mercurio dissonanti inoltre poter bloccare qualche preoccupazione dal punto di vista pratico o per quanto riguarda la sfera economica. Il consiglio dell’oroscopo è quello di evitare i passi azzardati, meglio tenere sotto controllo le spese ed evitare le polemiche.

Sagittario: Sono 48 ore vantaggiose per il segno che finalmente recupera un po’ di terreno.

Nonostante questa sia una giornata di recupero, il consiglio delle stelle è quello di muoversi lentamente, evitando le decisioni affrettate. Un vero e proprio miglioramento ci sarà a partire dal 7 febbraio, quando il Sagittario potrà fare affidamento su di un quadro astrale veramente vantaggioso.

Capricorno: sarà una giornata vantaggiosa per i sentimenti, il segno si abbandona alla passione e si prepara a vivere forti e travolgenti emozioni. Le stelle favoriscono gli incontri e le relazioni che nascono durante le giornate conclusive di gennaio. Al contrario per quanto riguarda il fisico potrebbe essere una giornata faticosa, qualcuno potrebbe accusare un calo di energie e risentire di lievi fastidi fisici.

Acquario: gli influssi della Luna rendono il segno elettrico durante questa giornata. La grinta e la positività non mancheranno all'Acquario, che tuttavia potrebbe sovraccaricarsi di impegni e finire per sentirsi sotto pressione. Lo stress e la tensione accumulate potrebbero portare alla nascita di futili contrasti all'interno del rapporto di coppia, meglio contare fino a dieci primi di parlare.

Pesci: l’oroscopo di giovedì 30 gennaio lascia presagire una giornata molto vantaggiosa per il segno, che con l’avvicinarsi del mese di febbraio va incontro ad un momento positivo ed emozionante, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Durante le prossime ore le stelle favoriranno gli incontri, i single potrebbero incontrare l’anima gemella. Soluzioni all'interno dei rapporti di coppia, chi ha vissuto dei momenti di crisi ed indecisione potrà risolvere la situazione.