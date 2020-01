Le previsioni zodiacali del 9 febbraio ci delucidano sull'andamento sentimentale di coloro che stanno vivendo una relazione di coppia. Nei segni di Fuoco, l'Ariete risulterà particolarmente polemico, mentre in quelli di Terra, la Vergine vorrà una serata romantica. Tra i segni d'Aria, l'Acquario avrà un'ottima intesa di coppia, mentre in quelli d'Acqua, lo Scorpione metterà da parte il proprio istinto.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: polemiche in arrivo per le coppie. Alcune decisioni da prendere provocheranno delle liti, siate bravi a gestire la situazione e non rimandate eventuali chiarimenti.

Leone: avete deciso di porre fine ad una storia, non fate passi indietro e siate determinati. La vostra convinzione fa capire che quella non fosse la storia giusta per voi. Guardate avanti convinti di poter trovare di meglio.

Sagittario: decidete se avete intenzione o meno di dedicarvi ad una nuova storia. Il vostro partner attende con interesse la vostra decisione, abbiate tatto e sensibilità nel caso non vogliate continuare.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: il partner vi sta chiedendo molto di più di quello che potete dargli.

Cercate di capire se esistono dei compromessi, altrimenti andate per la vostra strada senza rimorsi e rancori.

Vergine: la vostra storia sta marciando nel migliore dei modi, la vostra dolce metà crede in voi e nella vostra voglia di continuare a costruire qualcosa di duraturo. Una seratina romantica potrebbe essere molto gradita.

Capricorno: speravate in qualcosa di decisamente migliore, la persona amata vi sta facendo ricredere su alcune cose fondamentali.

Ci state rimanendo molto male e volete chiarimenti immediati.

Le previsioni zodicali per i segni d'Aria

Gemelli: le stelle saranno dalla vostra parte. Sappiate cogliere al volo quelle occasioni che in passato stentavano a presentarsi. Il partner è pienamente soddisfatto del vostro modo di comportarvi.

Acquario: buono il rapporto di coppia, se qualche nube si addenserà all'orizzonte non preoccupatevi, tutto si risolverà in un batter d'occhio.

L'intesa è ottima e tutto volgerà al meglio.

Bilancia: siate pronti ad alcuni cambiamenti, per molti saranno positivi per altri negativi. L'unica cosa certa è che difficilmente tutto continuerà a marciare come in precedenza.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: desiderate avere un rapporto stabile, fatto di tanta serenità e di entusiasmante sentimento. La vostra dolce metà la pensa esattamente come voi, non farete fatica a mantenere il passo auspicato.

Scorpione: dopo le batoste sentimentali prese in precedenza, avrete la voglia di ragionare maggiormente con la testa piuttosto che con il cuore.

Non fatevi abbindolare da facili promesse o da false speranze.

Pesci: quando in una relazione si insinuano gelosia e sospetto non accade mai niente di buono. Sappiate limitare le vostre polemiche e le discussioni esasperanti, auguratevi che anche il partner faccia altrettanto.