L'Oroscopo del giorno 1° febbraio 2020 riparte dal prossimo sabato nel dare consigli utili e fare previsioni. Curiosi di mettere in chiaro il pensiero delle stelle il primo giorno del mese? In primo piano quest'oggi, la giornata coincidente con l'avvio di un nuovo weekend, certamente impegnativo soprattutto nella vita lavorativa, come pure nelle questioni di cuore. In questo frangente, lo ricordiamo, ad essere valutati saranno i sei segni appartenenti alla seconda sestina dell'arco zodiacale. Occhi puntati quindi sui soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Tra gli appena citati a volare più in alto di tutti Bilancia, Scorpione e Sagittario, trio favorito dalla Luna in ingresso nel segno del Toro proprio questo sabato 1° febbraio. In linea con la mediocre positività si prevede il periodo anche per Capricorno e Pesci, tutti considerati in giornata a quattro stelle indicanti i periodi di normale routine. Invece poche le chance riservate dall'oroscopo di sabato 1° febbraio al segno dell'Acquario, in questo contesto sottoscritto con le tre stelle relative alle giornate valutate 'sottotono'.

Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 1° febbraio 2020

Anche per questo nuovo sabato di inizio weekend gli astri hanno fatto una cernita tra i sei segni in analisi in questo contesto e scelto già i fortunati del momento. Ansiosi di sapere se anche il vostro simbolo astrale rientri tra quelli toccati dalla buona fortuna? Secondo quanto messo in luce nella classifica stelline quotidiana interessante l'oroscopo del 1° febbraio 2020, solo tre su sei troveranno massimo conforto da parte dell'Astrologia.

Per quanto riguarda i diretti interessati alla negatività del momento intanto, gli astri puntano il dito in primis in direzione dell'Acquario, unico segno ad essere classificato con il 'sottotono'. Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Acquario.

★★: NESSUNO

Oroscopo sabato 1° febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★.

Il prossimo sabato sarà agevole in massima parte, certamente vincente nelle situazioni legate ai sentimenti. Alcuni di voi, forse, si lasceranno conquistare dal fascino di una persona speciale, ma un po’ volubile. Intanto, godetevi il presente senza fare troppi programmi per il futuro. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, riceverete delle dichiarazioni inaspettate dal vostro lui/lei che arriveranno dritto al vostro cuore, tali da lasciarvi senza parole. Le coppie felici avranno di che sbizzarrirsi con atteggiamenti e situazioni molto romantiche. Single, le previsioni del giorno invitano a prendere in mano la vita senza timore; tutto fa esperienza, anche gli eventi dai risvolti diversi da quelli auspicati.

In certe occasioni se manterrete il pensare positivo, dimostrando le vostre intenzioni a chi sapete, tutto andrà secondo i vostri piani. Nel lavoro intanto, questioni scottanti che vi toccano da vicino potrebbero trovare corretta via d'uscita solo attuando un escamotage ad hoc: varrà la pena? Siamo quasi certi di si, poi ci farete sapere.

Scorpione: ★★★★★. Giornata più che ottima, valutata dall'oroscopo quotidiano come certamente favolosa soprattutto nelle situazioni legate ai buoni sentimenti. Aprirete il vostro cuore ad una persona 'speciale' senza alcun timore, merito delle stelle quasi tutte dalla vostra parte: momenti deliziosi favoriranno in modo splendido la partenza di questo weekend, pieno di gioia e belle emozioni.

In amore, cercate di osare qualcosina in più nei confronti del partner. Importante sarà saper sfruttare il periodo favorevole per dare nuovi impulsi alla vita affettiva: puntate tutto sulla buona armonia e sulla sintonia con la persona amata. Single, secondo l'oroscopo del giorno tutto scorrerà positivamente e il vostro cuore batterà (finalmente!) per qualcuno. Le previsioni del giorno senz'altro invitano a prendere l'iniziativa: fatevi avanti voi per primi, soprattutto se chi avete di fronte è un tantino timido/a. Nel lavoro, gli astri faciliteranno il cammino nella vostra strada: non potrete certo lamentarvi di questo giorno che si aprirà con molte novità.

Sarà notevole lo spirito d’iniziativa e l’intraprendenza.

Sagittario: ★★★★★. Inizio weekend davvero spassoso, ottimo per mettere in gioco nuovi programmi o progetti a lunga scadenza. Valutata nelle predizioni di sabato come perfetta, la giornata in amore non conoscerà attimi di difficoltà: il partner sarà il vostro punto di riferimento nel corso dell'intero periodo. In amore quindi, in arrivo un sabato più che altro congeniale alle vostre scelte. Dunque, alla grande davvero questa parte finale della settimana: analizzate con serenità le cose che non vanno nel rapporto, discutete pacatamente con il partner cercando le giuste soluzioni; le stelle saranno con voi.

Single, sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi e pronti ad innamorarvi di nuovo: meglio di così... Consiglio: tenetevi pronti a nuovi cambiamenti, anche perché per voi adesso tira un'aria confusionale, ma presto arriveranno nuove opportunità da cogliere al volo. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 1° febbraio al Sagittario indica buone opportunità da sfruttare. Per ottenere i risultati attesi basterà sfoderare un po' più grinta del solito. Con la giusta dose di determinazione potrete togliervi di torno tante seccature.

Astrologia del giorno 1° febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato presume che questo inizio mese di febbraio possa essere abbastanza positivo per la maggior parte di voi nativi del Capricorno. Se non proprio tutto, gran parte procederà a gonfie vele: non appiattitevi sulla routine quotidiana, perché non è da voi. Chi ne avrà possibilità, non si lasci scappare eventuali incontri stuzzicanti! In amore, passerete dei bellissimi momenti con la persona del cuore e non potrete chiedere di più in questa giornata. Gli astri invitano a lasciarsi andare alla vostra voglia di coccole, il partner vi verrà incontro con piacere.

Single, ascoltate il vostro istinto, troverete di certo le parole giuste per confessare i vostri sentimenti a chi vi fa battere il cuore. Per qualche nativo, una interessante occasione si presenterà nella giornata di sabato o massimo entro domenica sera: mantenete comunque la calma. Nel lavoro, se siete in cerca di una prima occupazione, inviate il curriculum o bussate personalmente a qualche porta, senza timore: potreste trovare ciò che fa per voi.

Acquario: ★★★. In arrivo un giorno poco affidabile, classificato con le tre stelle del sottotono. Quindi, un finale di settimana abbastanza giù di corda?

Vedremo. Intanto in campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, avrete dei problemi a causa della vostra scontrosità: a conti fatti, nessuno vi sopporta più. Neanche colui (colei) che ha sempre avuto tanta pazienza nei vostri riguardi: urge correre ai ripari! Single, potrebbe farsi sentire forte la voglia d’evasione. Occhio a non fare scelte azzardate, potrebbero portarvi su sentieri pericolosi. Se avete voglia di trasgredire fatelo, prima però pensateci due volte prima di rompere gli equilibri che avete faticato tanto a creare. Nel lavoro invece, l'oroscopo incita affinché non vi arrendiate di fronte a qualche piccolo incidente di percorso; niente che non si possa risolvere in giornata.

Pesci: ★★★★. Giornata di fine settimana valutata con le solite quattro stelle della normale routine. Diciamo che avrete modo di festeggiare una lieta notizia in compagnia della persona del cuore, magari organizzandovi per una bella vacanza. La sera sarà il momento ideale per spendere più tempo in compagnia della vostra famiglia. In amore, puntando sulla sincerità e sul dialogo, appellandovi ai sentimenti che per tanto tempo vi hanno unito, potrete risanare una frattura abbastanza grave. Secondo l'oroscopo del giorno 1 febbraio riguardo l'amore, i sentimenti stimolano e movimentano le vostre giornate che sanno sempre essere uniche, divertenti e ricche di emozioni impreviste o inattese.

Con la dolce metà vivrete momenti di forte appagamento emotivo: l'amore procede bene in questo momento. Se single invece, emergerà quella parte del vostro carattere briosa e pronta per nuove interessanti avventure: non vi annoierete di sicuro, perciò gli astri vi augurano buon divertimento! Nel lavoro, per chiudere, prima di passare eventualmente 'all'azione' è consigliato sviluppare ogni idea con dovizia di particolari.