Grazie ad un allineamento molto vantaggioso di pianeti, con Luna, Urano, Giove e Saturno che influiscono sul segno, sarà una giornata di recupero e soddisfazioni per la Vergine. Il Leone, invece, nonostante gli influssi di Sole e Mercurio, potrebbe dover risolvere dei grattacapi in ambito lavorativo, ma l'amore gli donerà serenità e positività. Saturno entra in Acquario, rendendo il segno creativo e determinato nel lavoro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, mercoledì 22 gennaio 2020, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del 22 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: le prossime 48 ore saranno veramente da prendere con le pinze, il consiglio degli astri è quello di esporsi il meno possibile, sarà infatti molto facile cadere in divergenze di vedute con l’ambiente circostante e favorire la nascita di contrasti e discussioni tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Recupero con l’arrivo del weekend.

Toro: nonostante la Luna in posizione favorevole, quella di mercoledì 22 gennaio potrebbe rivelarsi una giornata faticosa per i nati sotto questo segno zodiacale, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali e i sentimenti.

All'interno del rapporto di coppia potrebbero tornare vecchie problematiche, siate cauti. Meglio il lavoro, ma anche in tal senso sarà meglio non lasciarsi governare dagli impulsi.

Gemelli: nonostante l’opposizione di Marte che potrebbe farvi perdere facilmente la pazienza, l’oroscopo di mercoledì 22 gennaio sarà vantaggioso per il segno. Si potrà recuperare all'interno della sfera sentimentale e anche gli incontri saranno favoriti.

In ambito lavorativo si otterranno delle soluzioni.

Cancro: la Luna in opposizione potrebbe mettere i bastoni fra le ruote ai nativi del segno durante le prossime ore. Questo non vuol dire che quella di domani si rivelerà una giornata del tutto sottotono per il segno, ma che potrebbero non mancare le problematiche. Nel complesso riuscirete a gestire senza difficoltà le situazioni che vi si presenteranno davanti, l’unica accortezza sarà quella di evitare stoppare il fisico sforzi eccessivi.

Leone: gli influssi di Sole e Mercurio vi invitano a gestire con cautela le situazioni di carattere pratico, soprattutto quelle di natura legale o finanziaria. Durante la prossime ore sarebbe meglio non prendere decisioni affrettate, non sarà il momento ideale per coloro i quali desiderano concludere un affare o avviare una trattativa, in tal senso sarà meglio attendere l’inizio del prossimo mese.

Migliora la sfera sentimentale, c’è serenità in amore e anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: un oroscopo vantaggioso proteggerà il segno durante la giornata di mercoledì 22 gennaio. La Vergine potrà infatti fare affidamento su un allineamento eccezionale di pianeti: Luna, Urano, Giove e Saturno. Sarà dunque il momento ideale per cercare di ottenere qualcosa in più, esporsi all'interno dell’ambito lavorativo o cercare di sanare un legame sentimentale o familiare.

Bilancia: sarà una giornata leggermente nostalgica e malinconica per il segno che risentirà degli influssi di una Luna abbastanza capricciosa. Non è dunque da escludere la nascita di contrasti e malintesi sia all'interno dell’ambito lavorativo, che all'interno della sfera sentimentale. Cercate di agire con cautela ed evitate di dire qualcosa di cui potresti pentirvi.

Scorpione: secondo l’oroscopo queste prime giornate della settimana non si riveleranno serene per il segno che, soprattutto in ambito lavorativo ed economico potrebbe avere dei grattacapi da risolvere. Il consiglio delle stelle è quello di agire con cautela, sarà meglio evitare di perdere la pazienza e di mettersi in contrasto con chi cerca solo di aiutarvi.

Con la giornata di venerdì sabato inizierà un momento di recupero.

Sagittario: la settimana è partita in modo nervoso, ma già a partire da domani, mercoledì 22 gennaio si potrà recuperare. Sarà una giornata vantaggiosa per il fisico, il Sagittario recuperare le energie e la voglia di fare, questo gli darà una marcia in più soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e le questioni lavorative. In amore si possono risolvere le divergenze e ristabilire l’equilibrio. Incontri favoriti per i single, soprattutto durante il weekend.

Capricorno: sarà una giornata particolarmente faticosa, soprattutto in ambito lavorativo potrebbero esserci delle questioni da risolvere.

Non è da escludere che qualcuno possa entrare in contrasto con un collega o un cliente, soprattutto se si svolge un lavoro a stretto contatto con il pubblico o se si è liberi professionisti. Coloro i quali devono risolvere un problema di natura legale o pratica, farebbero bene a non adagiarsi troppo sugli allori e iniziare a muoversi in tal senso. Alti e bassi in amore.

Acquario: quella di mercoledì 22 gennaio sarà una giornata vantaggiosa per il segno che potrà fare affidamento sugli influssi positivi di Sole e Mercurio. Dunque le energie non mancheranno all'Aquario così come anche la voglia di fare e la creatività.

Saranno giornate vantaggiose per la sfera lavorativa, si potrà ottenere molto. Saturno che entra nel segno durante le prossime ore porterà serenità per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Bene l’amore.

Pesci: sarà una giornata positiva per il segno, soprattutto per l'amore, che ricoprirà un ruolo di rilievo. L'oroscopo ci fa sapere che è il momento ideale per avviare una relazione o consolidare un rapporto di lunga data, le stelle favoriscono infatti i progetti e gli incontri. Anche per quanto riguarda il lavoro è un momento estremamente vantaggioso, non mancano determinazione, costanza e creatività.