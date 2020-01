Nuova giornata in arrivo per i segni zodiacali. Finite le festività, è il momento di scoprire cosa dicono le stelle su amore, lavoro e salute per la giornata di martedì 7 gennaio 2020.

Previsioni e oroscopo del 7 gennaio

Ariete: in amore la giornata porterà qualche tensione da gestire al meglio per evitare di andare incontro ad eventuali problemi. Nel lavoro chi ha una nuova attività deve cercare di mettere a posto alcune situazioni rimaste in sospeso. Non sono esclusi cambiamenti.

Toro: nei sentimenti si può tornare protagonisti, anche perché Giove e Saturno sono favorevoli.

Nel lavoro in questo periodo chi ha avuto un problema ora potrà recuperare.

Gemelli: con la Luna che si trova nel vostro segno zodiacale e Venere favorevole, i sentimenti adesso diventano importanti. Nel lavoro portate avanti progetti anche in questi giorni. Più forza per il fisco.

Cancro: in amore chi è in crisi deve riflettere se manca davvero il sentimento o se questo nervosismo è causato magari dal lavoro. A livello lavorativo può arrivare una notizia relativa a una collaborazione che non sembra esservi gradita.

Leone: con la Luna nel segno capirete fin da subito quali rapporti vanno revisionati. Nel lavoro si risolveranno molto presto delle questioni che vi hanno tenuto con il fiato sospeso.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale il cielo diventa sereno. Riuscirete a liberarvi di alcuni problemi che vi attanagliano in amore. A livello lavorativo le migliori occasioni arriveranno proprio in questi giorni. Si può finalmente ripartire dopo un periodo di fermo.

Bilancia: per i sentimenti questa giornata vi vedrà arrabbiati. Già dalla fine dell'anno scorsi si è riversata in amore qualche frustrazione lavorativa. Evitate di fare le ore piccole e cercate di recuperare energia.

Scorpione: a livello amoroso è meglio rimandare le discussioni al giorno 13 del mese. Nel lavoro migliorano le collaborazioni, dovete solo recuperare un po' di forza fisica.

Sagittario: per i sentimenti c'è un po' di energia, vi conviene non sprecarla. A livello lavorativo alcune trattative vanno per le lunghe, ma una soluzione arriverà nella seconda parte di questo mese.

Capricorno: in amore le prossime tre giornate saranno importanti. Se c'è una storia in crisi è probabile che con questa buona situazione astrologica si risolva una volta per tutte. Nel lavoro le proposte che arrivano adesso sono interessanti.

Acquario: la situazione amorosa è interessante per sperare in un nuovo incontro o per rilanciare un sentimento. A livello lavorativo giornata discreta, ma non agitate troppo le acque.

Pesci: attenzione a un lieve calo nei sentimenti, anche a causa della Luna dissonante che limita qualche azione. Nel lavoro se c'è un discorso importante da fare, cercate di rimandare tutto alla prossima settimana.