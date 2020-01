Durante il fine settimana che va da sabato 18 a domenica 19 gennaio 2020 le amicizie saranno il punto cardine per molti segni dello zodiaco. Particolarmente sereni e determinati sul campo lavorativo saranno i segni dell'Acquario e del Capricorno, che insieme alla Vergine daranno anche un discreto spazio alla vita di coppia.

Di seguito, le previsioni astrologiche di tutti i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: con le amicizie vi sentirete decisamente meglio. Nel sabato potrebbero esserci delle questioni lavorative molto spinose, ma dalla sera e fino alla domenica qualche nuova conoscenza vi farà dimenticare per un po' i vostri problemi.

Toro: la domenica sarà utile per recuperare un calo sul lavoro avvenuto al sabato, anche se molti pensieri saranno dedicati alle liti sentimentali, le quali potrebbero causare distrazioni durante decisioni importanti sul lato professionale,

Gemelli: ci sarà occasione di rivedere qualcuno che è lontano oppure che ha voluto (o dovuto) interrompere i contatti con voi per cause di forza maggiore, quindi potrebbe prendervi un po' di nostalgia. Qualche piccola titubanza in amore vi porterà ad un bivio: dovrete scegliere la strada da intraprendere.

Cancro: rinnovo del look. In questo fine settimana sarete disponibili soprattutto con voi stessi. Qualcosa che vi valorizzi al meglio sarà lì ad attendervi sullo scaffale di un negozio: potreste regalarvi qualcosa di originale per il lato estetico.

Leone: vi accorgerete dell'alta entità delle spese di questo ultimo periodo. Una frenata con gli acquisti sarà doverosa anche per poter poi fare un investimento futuro.

Vergine: vorrete interamente dedicarvi al partner, cercando di far ritornare la vostra relazione sui giusti binari e in modo da non sciupare ciò che avete costruito insieme. Per raggiungere tale scopo può bastare anche qualcosa di semplice.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete parecchio lavoro arretrato da recuperare in fretta, ma nella domenica ci sarà molto più relax rispetto al sabato.

Anche se ci sarà una problema pratico, alla fine riuscirete a cavarvela.

Scorpione: l'atteggiamento che avete avuto sul lavoro si allenterà a favore di uno più rilassato e pacato. Avrete anche modo di fare qualche acquisto non soltanto per voi stessi, ma anche per qualcuno che amate.

Sagittario: sarete più pacifici in questo fine settimana rispetto all'atteggiamento che avete assunto nei giorni precedenti. Cercate di non perdere di vista i rapporti con la famiglia.

Capricorno: i miglioramenti di questi giorni saranno positivi anche per l'amore. Sarete più propensi a dedicarvi alla passionalità e ai sentimenti, ma non date troppo per scontata la bontà del vostro partner.

Acquario: vi sentirete più sereni, per niente arrabbiati anche se ci saranno dissidi leggeri all'interno della famiglia. Ottimi i rapporti amorosi e di amicizia, meno entusiasmanti sono invece quelli all'interno della cerchia dei colleghi.

Pesci: guadagni. Vi siete dati da fare durante la settimana, e sarete meno stacanovisti durante il weekend. In compenso, potreste essere inclini a fare amicizia, anche grazie ad alcuni incontri che farete, specialmente nel sabato.