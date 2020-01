Le previsioni astrologiche di martedì 11 febbraio sono pronte a dare le proprie indicazioni sull'andamento di coloro che stanno vivendo una relazione di coppia.

Nei segni di Fuoco, il Leone potrebbe ricevere una proposta, mentre in quelli di Terra, la Vergine avrà una giornata positiva. Tra i segni d'Aria, l'Acquario sarà particolarmente passionale, mentre in quelli d'Acqua, lo Scorpione avrà molte dimostrazioni d'affetto.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: il partner non gradirà molto alcuni vostri atteggiamenti, per voi non sarà una giornata positiva e sfortunatamente ne risentirà anche la vostra relazione di coppia.

Leone: il partner potrebbe farvi una proposta inaspettata. Prendetevi un po' di tempo per decidere e non date l'impressione di non gradire la cosa. La serata vi porterà consiglio.

Sagittario: giornata in cui si alterneranno tensioni e riappacificazioni, siate intelligenti a far prevalere le seconde. La vostra dolce metà potrebbe apprezzare un vostro gesto distensivo.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: alti e bassi caratterizzeranno la vostra giornata, la dolce metà sarà particolarmente attenta a non urtare la vostra suscettibilità.

In serata le cose miglioreranno sostanzialmente.

Vergine: sarà una giornata molto positiva sotto il profilo sentimentale. La vostra dolce metà saprà coinvolgervi in alcune situazioni personali che vi renderanno particolarmente contento.

Capricorno: sarete contrariati per alcune scelte del partner che dovrete, vostro malgrado, subire. Potreste parlarne con la persona amata e tentare di far valere le vostre ragioni.

Le previsioni zodicali per i segni d'Aria

Gemelli: giornata molto complessa per la vita di coppia, ci saranno molte discussioni, alcune di queste potrebbero portare ad un muro contro muro molto deleterio.

Acquario: la passione sarà lo spot principale della vostra storia d'amore. La persona amata non vedeva l'ora di ricevere tanto amore da parte vostra. Avete fatto una scelta e non ve ne pentirete.

Bilancia: non tutto sarà come vi aspettavate.

Reclamate maggiori attenzioni da parte del partner che però, per carattere, tenderà a non lasciarsi troppo andare. Siate fiduciosi e molto pazienti.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: la polemica sarà il sale della giornata. Non siete troppo sicuri dei vostri sentimenti e ne approfittate per mettere a dura prova il partner. Basterebbe parlare e chiarire alcuni concetti.

Scorpione: sarete particolarmente euforici per alcune dimostrazioni d'affetto che il partner saprà regalarvi. Alla serata pensateci voi, impiegate tutta la vostra passione e tutto il vostro istinto, potrebbe essere un avvenimento indimenticabile.

Pesci: fascino e seduzione saranno dalla vostra parte, la vostra dolce metà non saprà resistervi e farà tutto ciò che le chiederete di fare. Sfruttate questa giornata, potrebbe essere quasi unica e irripetibile.