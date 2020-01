L'Oroscopo della prossima settimana, quella che andrà da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio, vedrà in pole position i nati sotto il segno dei Pesci che potranno godere di una grande energia positiva. I nativi Toro, invece, saranno costretti a vivere una settimana un po' ballerina: tempo di scelte per i Gemelli, mentre per i Bilancia potrebbero arrivare delle interessanti proposte di lavoro. Vediamo in dettaglio le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali in relazione alla settimana che va da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio.

Oroscopo settimanale: previsioni astrali da Ariete a Gemelli

Ariete: le vostre certezze sembrano crollare una a una, come se fossero birilli di una partita a bowling. Tuttavia, i nati della seconda decade sentiranno, in particolare, un gran carico di energia. Sarà bene dosarle per non rischiare di arrivare al weekend scarichi.

Toro: la settimana si apre in maniera un po’ ballerina, sia l’amore che i progetti nel lavoro potrebbero andare in tilt. Cercate di sfoderare perseveranza e determinazione e non fatevi cogliere impreparati.

Gemelli: durante la prossima settimana, riuscirete anche a trovare una soluzione a diversi problemi che si presenteranno. Chi vive in bilico una relazione, dovrà prendere una decisione netta. Non si può attendere oltre. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione ai colleghi invidiosi.

Previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: prima parte della settimana sarà piuttosto dura: per fortuna, però, a partire da giovedì, almeno sul fronte professionale potrete avvertire di meno il senso di costrizione e di pesantezza che ha caratterizzato l’ultimo periodo.

Nel fine settimana potrete sentire, però, un poco di stanchezza in più.

Leone: è un periodo difficile che finisce per portare un certo squilibrio. Anche se qualche dissapore potrebbe essere appianato con un po' di diplomazia, non sarà facile ottenere ciò che si desidera.

Vergine: partirà con il piede giusto la prossima settimana. Potrebbe arrivare una chiamata o una risposta che attendevate da qualche tempo.

Il vostro desiderio sarà quello di tornare ad essere positivi anche in amore.

Oroscopo settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio: da Bilancia a Pesci

Bilancia: le questioni amorose saranno in primo piano nel corso della prossima settimana. Buone opportunità per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro, in arrivo proposte molto interessanti.

Scorpione: a volte siete troppo nervosi, le cose non vi stanno girando bene e reagite in maniera troppo aggressiva. Un atteggiamento che non va bene, il partner potrebbe risentirne. Venerdì e sabato, fortunatamente, l'oroscopo prevede giornate di recupero.

Sagittario: state ancora aspettando qualcosa, ma per voi nati sotto il segno del Sagittario sarà, comunque, una settimana di cambiamenti, anche piuttosto radicali.

Non mettete da parte i vostri progetti. Momenti particolarmente positivi sono attesi tra venerdì e sabato.

Capricorno: avete iniziato a recuperare la felicità, quella di ogni istante. Provate a lavorare anche sulla vostra carriera anche se ogni tanto è necessario ritagliare del tempo per se stessi.

Acquario: molti di voi potranno sentire una grande forza interiore. Si tratta di un fattore importante anche se occorre incanalare questa energia nella giusta direzione. Per quanto riguarda l'amore, le amicizie e i rapporti interpersonali, la settimana prossima potrebbe essere una settimana di conferme.

Pesci: siete splendenti, di ottimo umore e carichi di quella dose d’intuito che vi aiuterà a risolvere qualche situazione rimasta intricata. Il consiglio per la prossima settimana è, quindi, quello di sfruttare al massimo la carica di energia positiva, cercando di non perderne nemmeno un briciolo.