Le previsioni zodiacali di febbraio ci informano sull'andamento sentimentale del Capricorno e sulla relazione con gli altri segni. L'unione risulterà essere proficua con i segni dei Pesci, del Toro e dello Scorpione. Risulterà non essere solida, invece, con l'Ariete e con il Leone.

Il Capricorno e i segni con cui avrà sintonia

Si registrerà una perfetta sintonia con il segno del Toro. La visione della vita e la gestione del quotidiano renderà la coppia assolutamente affiatata. Entrambi preferiranno stare con 'i piedi per terra' piuttosto che cercare l'impossibile.

Con i Gemelli si arriverà ad un equilibrio del rapporto. Ci potranno essere delle insicurezze di fondo ma saranno appianate dal buon feeling presente nella coppia. La forte attrazione fisica renderà solido il rapporto con il Cancro. La coppia funzionerà in maniera importante se verranno messe da parte alcune divergenze croniche. Il romanticismo non sarà un elemento che caratterizzerà l'unione. Con la Vergine il rapporto risulterà essere molto solido. Diventerà duraturo qualora vengano risolti alcuni aspetti contrastanti: la passione, ad esempio, risulterà non essere sufficientemente presente.

L'intesa con la Bilancia sarà sufficiente, non ci saranno sbalzi negativi, ma nemmeno picchi positivi. Da una parte la coppia troverà un suo equilibrio, dall'altra la mancanza di calore raffredderà tutto.

Scorpione: il rapporto con questo segno sarà molto buono. Alcune differenze renderanno la coppia vincente, entrambi potranno migliorare alcuni aspetti grazie alle peculiarità presenti nel partner.

Il rispetto reciproco sarà l'arma vincente nel rapporto con l'Acquario, la riservatezza sarà un altro elemento importante che caratterizzerà la coppia. Il neo principale andrà individuato nella poca passione. Il rapporto con i Pesci potrà durare a lungo. Le peculiarità dell'uno serviranno da stimolo all'altro. Nella coppia potrà essere presente una buona dose di romanticismo apportata da uno dei due partner.

I segni con poca intesa sentimentale

Con l'Ariete non ci saranno molti motivi che renderanno avvincente il rapporto. Le rispettive peculiarità finiranno per creare un rapporto instabile e poco equilibrato. La nota lieta sarà caratterizzata da un'evidente attrazione. Con il Leone il rapporto non risulterà essere soddisfacente: troppe le differenze di partenza. L'eccessivo calore potrebbe infastidire l'uno e l'esagerata freddezza l'altro.

L'amicizia la farà da padrone, rispetto all'amore, nella relazione con il Sagittario. La noia e la mancanza di ottimismo non faranno nascere un grandissimo sentimento. La coppia formata da persone nate sotto il segno del Capricorno risulterà poco propositiva. Gli stimoli, a livello sentimentale, saranno molto pochi, la relazione risulterà essere poco vivace e abbastanza triste.