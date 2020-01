Le previsioni zodiacali di febbraio ci forniscono delucidazioni sulla sfera sentimentale della Bilancia e sulla sua relazione con gli altri segni dello zodiaco. Ci sarà una buona intesa con i segni del Sagittario, dell'Acquario e del Leone. Divergenze, invece, con Cancro e Scorpione.

La Bilancia e i segni con cui avrà sintonia

Con l'Ariete il rapporto si baserà molto sulla fedeltà. Saranno diverse le caratteristiche che la coppia integrerà vicendevolmente. Calma e istinto saranno due elementi che, se dosati bene, metteranno la coppia a riparo da discussioni e avversità.

Con il Toro il modo di amare risulterà essere sostanzialmente diverso, anche se insieme si desidereranno le stesse cose, che saranno in grado d'infondere tranquillità nella relazione. Con i Gemelli il rapporto si baserà molto sulla concretezza: a nessuno dei due piacciono le frivolezze e le situazioni esclusivamente emozionali. L'elemento importante sarà la valenza che entrambi daranno alla vita sociale.

Con il Leone il connubio sarà ottimo. L'intesa fisica risulterà eccezionale e il divertimento sarà uno degli elementi che rafforzerà la vita di coppia.

Non si rileveranno grandi problematiche per il corretto funzionamento di un eventuale matrimonio. Con Vergine la coppia sarà entusiasta di passare del tempo insieme. Entrambi dovranno mettersi in testa di esternare maggiormente sentimenti e idee.

Con il Sagittario la relazione avrà tutte le caratteristiche per risultare duratura. Il connubio apparirà vincente e le poche divergenze saranno immediatamente appianate. Bilancia e Capricorno si completeranno a vicenda. Le differenze caratteriali porteranno stabilità nella coppia. L'unico neo risulterà la mancanza di una forte passionalità.

Con l'Acquario il rapporto sarà ideale, la coppia avrà gli stimoli necessari per portare avanti una solida relazione. Entrambi amano sognare, piuttosto che essere costretti a vivere nella realtà. Con i Pesci il rapporto sarà ottimo, l'uno si appoggerà all'altro e trarrà benefici da questa situazione.

Non sarà una relazione in cui entrambi si lasceranno andare in maniera definitiva.

I segni con cui ci saranno divergenze

Con il Cancro l'unione potrà funzionare, se si riuscirà ad attenuare una parte della freddezza insita nella coppia. Gli sbalzi d'umore rappresenteranno un altro elemento di disturbo. Con la Bilancia la troppa similitudine risulterà nociva al rapporto. L'intesa migliorerà se uno dei due farà un passo in avanti, senza aspettare che sia l'altro a farlo. Con lo Scorpione la coppia non funzionerà molto: troppe le emozioni in gioco e non sempre saranno apprezzate. Le differenti vedute potrebbero essere fatali.