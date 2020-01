Il 29 gennaio 2020 troveremo, sul piano astrale, la Luna nel segno dell'Ariete mentre Venere e Nettuno stazioneranno sui gradi dei Pesci. Giove, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come il Sole e Mercurio rimarranno stabili nell'Acquario. Infine Urano continuerà la sua sosta in Toro e Marte nell'orbita del Sagittario. Oroscopo di domani favorevole per Ariete e Pesci, meno entusiasmante per Leone e Toro.

Toro distratto

Ariete: briosi. Il tono umorale del mercoledì sarà probabilmente alle stelle per i nativi e non ci metteranno molto ad accorgersene anche partner ed amici che faranno a gara per avere la loro compagnia.

Toro: distratti. Mercurio in orbita dissonante unito al contrasto tra i luminari potrebbe creare problemi di concentrazione in ambito professionale.

Gemelli: straniti. L'ambiguo atteggiamento di un amico potrebbe far saltare la mosca al naso ai nati del segno che, superata la perplessità iniziale, chiederanno veementemente numi in merito.

Cancro: gelosi. Malgrado non vi siano motivazioni valide, i nati Cancro proveranno presumibilmente l'avverso sentimento della gelosia in questa giornata che sarà inevitabile motivo di discussione con la dolce metà.

Stress per la Bilancia

Leone: amore flop. Le faccende di cuore in casa Leone attraverseranno, c'è da scommetterci, 24 ore di ostilità e freddezza emotiva viste le poco concilianti effemeridi odierne. Sarà bene fare sfoggio di un pizzico di diplomazia in modo da non gettare il rapporto d'amore per aria.

Vergine: finanze flop. La Luna di fuoco ed il Sole d'aria si battagliano in cielo ed a pagarne le conseguenze potrebbero essere i nativi che, sentendosi protetti dai passaggi dei pianeti lenti nel loro elemento, spenderanno più del dovuto.

Bilancia: stressati. Le copiose asperità astrali, capitanate dalla Luna opposta, potrebbero favorire la nascita dello stress nella giornata nativa a causa delle svariate attività pratiche a cui dovranno adempiere.

Scorpione: burberi. L'umore potrebbe non essere dei migliori ed anche il loro conseguente atteggiamento potrebbe lasciare a desiderare tanto che le persone con le quali avranno a che fare nemmeno si sforzeranno di comprendere il loro malcontento.

Acquario sfacciato

Sagittario: esibizionista. Marte, galvanizzato dal luminare femminile, renderà i nati Sagittario protagonisti di questo mercoledì invernale. Il loro mood esibizionista catturerà l'attenzione anche delle persone più schive e meno impressionabili.

Capricorno: ostinati. Far cambiare idea ai nativi potrebbe essere una missione quasi impossibile per i colleghi nell'ambiente professionale che, dopo pochi minuti di discussione, preferiranno desistere per evitare scontri e incomprensioni.

Acquario: sfacciati. Mercoledì dove i nati del segno saranno in modalità senza filtro in quanto le loro esternazioni non terranno conto né delle persone né tanto meno del contesto.

Pesci: mondani. La voglia di divertimento dei nativi sarà, con ogni probabilità, soddisfatta in serata quando organizzeranno una cena assieme agli amici di vecchia data.