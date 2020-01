Nella giornata di domenica 19 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Scorpione, mentre Saturno, Plutone, Giove e il Sole stazioneranno sui gradi del Capricorno. Marte permarrà nell'orbita del Sagittario, come Mercurio che rimarrà stabile in Acquario. Infine Nettuno continuerà il suo moto in Pesci e Urano proseguirà il transito in Toro. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Acquario, meno rosee per Cancro e Ariete.

Gemelli briosi

Ariete: fuori giri. Ai nativi in questo giorno, che chiuderà la settimana, sembrerà di faticare molto ma ottenere meno del previsto, dono sgradito dello Stellium di Terra.

Amore in standby.

Toro: relax. Domenica in cui i nati Toro vorranno, con tutta probabilità, dedicare del tempo a loro stessi, ritagliandosi ampi spazi di relax che li rigenereranno e aiutandoli a ripartire, già da lunedì, grintosi più che mai.

Gemelli: briosi. Tono umorale alle stelle per i nati del segno che, con il loro sorriso sgargiante, rallegreranno tutte le persone con cui avranno a che fare, le quali faranno a gara per stare in loro compagnia.

Cancro: gelosi. Malgrado non vi siano reali motivazioni, i nativi potrebbero provare l'avverso sentimento della gelosia nei confronti del partner.

Favorite le discussioni chiarificatrici durante le ore pomeridiane, che aiuteranno a far tornare il sereno.

Scorpione sereno

Leone: progettuali. Configurazioni astrali poco concilianti, capitanate dalla Luna avversa, faranno presumibilmente optare molti nati del segno a porre l'attenzione al prossimo futuro, mettendo in secondo piano l'immediato presente.

Vergine: acquisti. Presi dalla smania irrefrenabile dell'acquisto compulsivo, in casa Vergine ogni oggetto potrebbe vedersi rimpiazzato da una versione 2.0.

Bilancia: entrate extra. Domenica che potrebbe vedere qualche entrata extra, come un rimborso. Ciò avverrà nel bilancio economico dei nativi che farebbero bene, come suggerisce il duetto Urano-Saturno, a conservare parte del denaro ricevuto.

Scorpione: sereni. Dopo giornate burrascose per le faccende di cuore, ecco che quest'oggi i nativi vedranno probabilmente riemergere il sereno. Sarà bene dare sfoggio di diplomazia, se si dovesse ricevere qualche provocazione in ambito professionale.

Acquario passionale

Sagittario: malinconici. I pensieri nativi potrebbero spingersi troppo indietro, andando a rispolverare uggiosi ricordi che ravviveranno la loro vena malinconica. Lavoro in standby.

Capricorno: stacanovisti. Quest'oggi saranno come dei caterpillar i nati del segno, in quanto nulla potrà fermarli, nell'ambiente professionale, nel raggiungere la meta prestabilita.

Acquario: passionali.

La scintilla della passionalità sarà nuovamente protagonista della giornata nativa, divenendo facilmente la panacea contro tutte le ansietà del periodo.

Pesci: lavoro flop. Qualcosa potrebbe non girare come previsto nelle faccende professionali, ma servirà solo un po' di pazienza e, sopratutto, evitare categoricamente di avanzare una richiesta di aumento.