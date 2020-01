A febbraio 2020 troviamo sul piano astrale Venere spostarsi dal segno dei Pesci all'Ariete, mentre Mercurio viaggerà dall'Acquario ai Pesci. Anche il Sole entrerà nel segno dei Pesci. Plutone, Saturno e Giove stazioneranno in Capricorno, nel frattempo Marte sosterà in Sagittario. Infine Urano permarrà nel Toro come Nettuno che rimarrà sui gradi dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche riguardanti amore e lavoro del Capricorno.

Oroscopo mensile dell'amore

L'oroscopo del secondo mese dell'anno per i nativi del Capricorno potrebbe riservare qualche perplessità sul fronte amoroso, difatti vi saranno dei ripensamenti sulle scelte effettuate da fine 2019 ad oggi.

La dissolvenza dello Stellium in contrasto con Venere, passata il 7 in opposizione, non lascerà presumibilmente spazio ad omissioni o mezze verità esigendo, con l'irruenza tipica del Capricorno, la cruda e sincera verità anche, come in questo caso, nelle faccende di cuore. Ed i nativi, specialmente nelle giornate centrali, saranno alle prese con discussioni accese ma, al tempo stesso, necessarie per comprendere la stabilità e profondità d'intenti del menàge ponendosi su uno scomodo bivio: proseguire o troncare per dedicarsi esclusivamente ad altro (in molti casi al lavoro più che ad un altro rapporto d'amore).

Questa indecisione potrebbe essere presente anche nelle relazioni appena nate, nelle quali l'incertezza sarà il peggior deterrente al proseguimento del legame. La giornata di venerdì 7 febbraio avrà quindi la doppia valenza dell'opposizione venusiana ma, al contempo, donerà ai nativi un ampio spettro delle possibilità amorose del momento.

Lavoro, oroscopo di febbraio

Oroscopo di febbraio migliore sul fronte finanziario, invece, per i nativi che potranno contare su Giove e Saturno, che garantiranno una buona situazione economica con conseguenti intense sessioni di shopping.

Gli acquisti, oltre che l'appagamento materiale, sazieranno la voglia dei nativi di mettere in discussione il presente grazie, anche, ai nuovi strumenti professionali di cui disporranno. Insomma, nuove frontiere si profileranno all'orizzonte e sarà tempo di lavorare più del solito accantonando, almeno per 29 giorni, ogni prospettiva di svago supplementare. Prima di marzo, quando Saturno farà una capatina alla rovescia dall'Acquario, i nativi del Capricorno farebbero bene a premere sul piede dell'acceleratore per recuperare terreno anzitempo.

Oroscopo Capricorno di febbraio: i giorni top del mese

I giorni top saranno domenica 2 febbraio con la Luna in Toro che forma un trigono a Giove ed un sestile a Nettuno. Meno sfavillanti, ma pur sempre particolarmente fortunate anche le giornate del 5, 7, 19, 23 e 26.