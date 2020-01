A febbraio 2020 sul piano astrale troveremo Venere spostarsi dal segno dei Pesci (facendo compagnia a Nettuno) a quello dell'Ariete, mentre Mercurio ed il Sole passeranno dai gradi dell'Acquario ai Pesci. Urano permarrà in Toro, così come Plutone, Saturno e Giove che continueranno a stazionare nel segno del Capricorno. Infine il Nodo Lunare rimarrà stabile in Cancro, mentre Marte proseguirà nell'orbita del Sagittario.

Di seguito le previsioni astrologiche mensili, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale del Sagittario.

Amore

Le faccende di cuore dei nati Sagittario nel secondo mese del 2020 andranno, con ogni probabilità, a gonfie vele sopratutto per i single del segno. Sarà principalmente il contrasto tra il duetto Sole-Mercurio in Acquario e Venere dissonante in Pesci a movimentare le questioni amorose, donando intraprendenza e spavalderia ai nativi. Il loro fare sfrontato colpirà presumibilmente nel segno nelle nuove intriganti conoscenze che faranno sino al 17 febbraio. Queste persone potrebbero entrare a far parte della loro vita in pianta stabile, anche se i nativi inizialmente si spingeranno alla conoscenza con la speranza di far nascere un flirt passeggero.

Più passeranno i giorni e più sarà facile entrare in totale simbiosi, tanto che anche i nati del segno si convinceranno di aver trovare l'anima gemella.

Meno sfavillanti, invece, le effemeridi per gli 'accasati' che potrebbero risentire di uno stantio clima d'insoddisfazione che mal si concilierà con la loro voglia di tranquillità e trasporto emotivo.

Lavoro

Il versante professionale di febbraio riserverà presumibilmente parecchie sorprese ai nati Sagittario, e molte non saranno affatto gradite.

Un mese che profumerà di rivoluzioni e di quell'ammodernamento lavorativo anelato da tempo ma mai, realmente, messo in pratica sino in fondo. Adesso però i rapporti interpersonali potrebbero scricchiolare più del solito e quella spasmodica voglia di mandare tutti al diavolo si farà pressante. Ma, come Urano e Giove chiederanno, bisognerà mantenere la calma esplorando nuovi sentieri lavorativi, stringendo nel mentre i denti nell'ambiente professionale attuale.

Saranno in molti i nativi che presumibilmente proveranno, o in parecchi casi riproveranno, a mettersi in proprio e ciò sarà possibile grazie al denaro che il munifico Giove nel segno durante lo scorso anno non gli ha fatto mancare. Sarà, quindi, un mese di rivoluzioni e nuovi orizzonti che inizieranno a dare i primi frutti già da marzo 2020, quando Saturno traslocherà momentaneamente nell'affine Acquario.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Gli inoccupati avranno buone chance di ricevere proposte lavorative allettanti durante la prima settimana del mese.