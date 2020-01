A febbraio 2020 troveremo sul piano astrale Venere spostarsi dal segno dei Pesci (dove staziona Nettuno) fino a quello dell'Ariete, mentre il Sole e Mercurio cambieranno domicilio dall'Acquario al segno dei Pesci. Urano permarrà sui gradi del Toro, così come Plutone, Saturno e Giove che rimarranno stabili nel segno del Capricorno. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro, mentre Marte sosterà in Sagittario.

Di seguito le previsioni astrologiche mensili, riguardanti lavoro ed amore, per il segno zodiacale dello Scorpione.

Amore

Le faccende amorose dei nati Scorpione in questo nuovo mese potrebbero rivelarsi ben più favorevoli rispetto a gennaio, dove le burrasche emotive hanno costellato gran parte del periodo. I transiti determinanti saranno Venere e Mercurio che sosteranno per alcuni tratti a braccetto nel loro Elemento. Difatti febbraio 2020 inizierà con Venere in Pesci e solo tre giorni più tardi sarà raggiunta da Mercurio, anch'esso nell'ultimo segno zodiacale, donando ai nati Scorpione una vena tanto galante (Venere) quanto trasgressiva (Mercurio).

Ad essere maggiormente favoriti in questo frangente saranno i single del segno che, liberi dalle costrizioni e dagli inevitabili compromessi del menàge, potranno dare ampio sfogo ad una vena spavalda e trasgressiva che mieterà parecchie vittime. Gli accasati, invece, riceveranno i favori astrali nella seconda parte del mese quando il Pianeta della Bellezza si sarà spostato in Ariete e Mercurio camminerà all'indietro sempre nel segno dei Pesci.

Sarà un periodo meno esuberante ma più conservatore, che premierà coloro che eviteranno colpi di testa o controproducenti scenate di gelosia.

Lavoro

Per quanto riguarda le questioni professionali di febbraio per i nati Scorpione si potrebbe riscontrare, con Marte in opposizione contrastato da Mercurio, un deficit di concentrazione. Tramutare pensieri ed idee in azioni concrete sarà, quindi, un'ardua impresa almeno sino al giorno 20.

Dal 21, infatti, la lucidità potrebbe tornare a regnare sovrana nell'ambiente professionale e ciò non passerà di certo inosservato tra capi e colleghi.

Discorso leggermente più complicato per gli inoccupati del segno che, se da un lato riceveranno presumibilmente svariate proposte lavorative, dall'altro queste potrebbero risultare poco idonee alle loro peculiarità e al di sotto delle aspettative economiche.

Giorni fortunati: 12 e 21.

Saranno quindi da prendere con le pinze e rifiutate se necessario, anche perché il mese di marzo nascerà sotto i migliori auspici, grazie a Saturno che andrà a visitare l'Acquario per poi tornare qualche mese più tardi in Capricorno. Giorni fortunati: 12 e 21.