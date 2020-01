Le previsioni di febbraio 2020 per la prima sestina dello zodiaco vedono i segni alle prese prevalentemente con Mercurio e Venere. Se il pianeta dell'intelligenza sarà dalla parte dei nativi del segno del Cancro e del segno del Toro, quello dell'amore “bacerà” i segni dell'Ariete e della Vergine. A seguire, le previsioni del mese dall'Ariete alla Vergine.

Oroscopo di febbraio dall'Ariete ai Gemelli

Ariete: Mercurio vi apparirà piuttosto “capriccioso” durante il mese di febbraio, ma dopo il giorno 4.

Nei primissimi giorni del mese quindi ci saranno ancora delle opportunità da sfruttare, sia per la ricerca di un lavoro sia per una promozione nel vostro campo. In amore, dal giorno 8, uno splendido Venere rinnoverà l'intesa di coppia, favorendo anche molti incontri per i single.

Toro: Le opportunità che avrà in serbo per voi Mercurio dal giorno 4 saranno soprattutto per quei lavori in cui bisogna fare accordi, convincere clientele e per chi ancora cerca un impiego, una riuscita ottima nei colloqui.

Purtroppo la stessa cosa non si potrà dire dell'amore. Solo la prima settimana del mese sarà abbastanza tranquilla, dopodiché subentreranno litigi e decisioni spesso sfavorevoli per la vostra relazione.

Gemelli: in ambito lavorativo avvertirete le energie che si esauriranno in fretta e molta distrazione da parte vostra. Probabilmente ci sarà qualcosa che vi affliggerà. Però il Sole nel vostro segno avrà dei risvolti positivi sul vostro umore, nonostante le difficoltà.

Se la vostra complicità di coppia è a rischio, dal giorno 8 ogni cosa potrebbe aggiustarsi grazie agli influssi di Venere.

Previsioni astrologiche di febbraio dal Cancro alla Vergine

Cancro: pochissima fortuna da parte di Giove, ma molte occasioni per far evolvere le vostre capacità comunicative grazie a Mercurio. Ottime le prospettive di trovare lavoro, di avere buoni voti agli esami, ma fate attenzione a non eccedere con gli acquisti.

Vi converrà essere molto trasparenti e fare i chiarimenti dovuti, e ciò vale per entrambe le parti, perché purtroppo gran parte del mese potrebbero esserci dubbi difficilmente “sanabili”.

Leone: si arrancherà un poco per quanto riguarda i successi lavorativi e la fortuna scarsa potrebbe giocarvi brutti tiri. I guadagni saranno abbastanza buoni, ma dovreste cominciare a pensare di risparmiare. In amore invece ci saranno molti più momenti rilassanti con il partner ma anche con gli amici.

Ottime le relazioni anche con la famiglia di origine e i colleghi.

Vergine: arriveranno molte difficoltà sul lavoro, tanto che i livelli di stress in aumento potrebbero farvi percepire dagli altri molto tesi e nervosi. Se avete in progetto un acquisto importante, bisognerà rimandare per non avere degli ostacoli troppo difficili da superare. La situazione amorosa sarà in netto rialzo, tanto che avvertirete un'atmosfera decisamente più serena e pronta anche ad offrire delle piacevoli sorprese.

Marte dalla seconda metà del mese aumenterà la passionalità.