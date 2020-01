Lunedì 13 gennaio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna transitare in Leone mentre Plutone, Saturno, Giove, il Sole e Mercurio sosteranno sui gradi del Capricorno. Venere permarrà nell'orbita dell'Acquario come Marte nel segno del Sagittario. Infine Urano continuerà il suo moto in Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Capricorno, meno entusiasmanti per Scorpione e Cancro.

Gemelli, umore alle stelle

Ariete: energici. Il bottino energetico fornito dagli astri sarà presumibilmente stracolmo ed i nativi, come conseguenza, potranno dimostrare questo lunedì di essere valide figure professionali.

Toro: focus familiare. Lunedì in cui i nativi potrebbero essere chiamati a risolvere una spinosa faccenda riguardante la famiglia originaria ed il loro tempestivo supporto sarà ben apprezzato.

Gemelli: briosi. Il tono umorale dei nativi sarà, con ogni probabilità, ad alti livelli ed anche le persone con le quali avranno a che fare saranno ben lieti di stare in loro compagnia.

Cancro: fuori giri. Oggi i nati del segno potrebbero avere la sensazione di girare a vuoto senza combinare nulla, specialmente durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Il cambio del Luminare maschile alleggerirà il loro umore durante le ore serali.

Finanze ok per il Leone

Leone: finanze 'top'. A discapito delle faccende di cuore, 'bersagliate' dalla Venere opposta, il settore finanziario, invece, avrà grandi chance di andare a gonfie vele nel primo giorno di questa settimana.

Vergine: distratti. La capacità di concentrarsi quest'oggi potrebbe venir meno in casa Vergine. Chi ne avrà la possibilità opterà per un giorno di ferie che gli permetterà di ricaricare le batterie.

Bilancia: relax. 24 ore dove i nati del segno avranno, c'è da scommetterci, voglia di staccare la spina dalla quotidianità dedicando ampio spazio al relax. Amore in secondo piano.

Scorpione: dubbiosi. Le scelte avventate dell'ultimo periodo potrebbero essere rivalutate proprio in questa giornata dai nativi che saranno immersi in una valle di ripensamenti.

Passionalità al top per il Sagittario

Sagittario: focosi. La passionalità regnerà presumibilmente sovrana nel focolare domestico dei nati Sagittario, grazie a Marte nel segno a 'braccetto' con Venere nel segno dell'Acquario.

Capricorno: stacanovisti. La parola 'stanchezza' sarà, con ogni probabilità, bandita dal vocabolario nativo perché saranno totalmente immersi nei loro progetti professionali e, di conseguenza, le gratifiche non mancheranno.

Acquario: testardi. Far cambiare opinione ai nativi quest'oggi potrebbe non essere una facile impresa, specialmente per i colleghi di lavoro che, capendo l'antifona, preferiranno desistere.

Pesci: bugiardi. Oggi i nati Pesci potrebbero dover rendere conto di una bugia detta nei giorni scorsi e ,anche se a 'fin di bene', il partner resterà ugualmente deluso dal loro comportamento.