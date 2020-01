Venerdì 31 gennaio 2020 troviamo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno dell'Ariete mentre Venere e Nettuno saranno nell'orbita dei Pesci. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno come Mercurio ed il Sole che continueranno il loro domicilio in Acquario. Infine Urano rimarrà stabile in Toro e Marte proseguirà il transito in Sagittario. Oroscopo favorevole per Leone e Vergine, meno entusiasmante per Gemelli e Toro.

Gemelli svogliati

Ariete: amore a gonfie vele. Le vicende amorose dei nativi godranno probabilmente delle favorevoli effemeridi odierne che gli regaleranno una giornata densa di passionalità ed affettuosità reciproca.

Toro: distratti. Riuscire a concentrarsi potrebbe non essere semplice come al solito in casa Toro quest'oggi e, onde evitare grossolani errori, sarà bene prendersi un giorno di ferie dal lavoro.

Gemelli: svogliati. Mettersi in gioco non sarà, c'è da scommetterci, lo sport preferito del venerdì nativo viste le copiose asperità astrali che troncheranno sul nascere ogni speranza di divertimento.

Cancro: gelosi. Malgrado non vi siano reali motivazioni i nativi potrebbero risultare oltremodo gelosi nel giorno che precede il weekend e ciò farà tutt'altro che piacere all'amato.

Shopping per Leone

Leone: shopping. Venerdì dove i nati Leone potrebbero optare per un acquisto messo sott'occhio da tempo che, prescindendo dall'esoso costo, risulterà decisamente utile allo scopo.

Vergine: mondani. La voglia di divertirsi oggi sarà presumibilmente soddisfatta dai nativi organizzando una spensierata serata, assieme agli amici di vecchia data, dove le risate saranno protagoniste.

Bilancia: nervosi.

Ogni piccolo contrasto in questa giornata sarà il pretesto per far emergere prorompente il malcontento nativo, figlio dell'insoddisfazione marcata del periodo.

Scorpione: amici. Giornata dove molti tra i nativi potrebbero scegliere di mettere alla prova i loro rapporti amicali, in modo da comprendere le relazioni da portare avanti da quelle che necessitano un'imminente chiusura.

Capricorno fiacco

Sagittario: sfacciati.

I Luminari in angolazione favorevole potrebbero rendere i nativi oltremodo sfacciati, sia nei gesti che nelle parole, ma, fortunatamente, il loro mood impulsivo non gli creerà alcun danno.

Capricorno: fiacchi. Scarno il bottino energetico odierno che farà scegliere alcuni nati del segno per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Acquario: prole. L'educazione dei figli potrebbe essere il punto focale della giornata, in quanto motivo di discussione col partner sino a che non si giungerà ad un compromesso.

Pesci: romantici. Venere e Nettuno nel segno favoriranno ogni genere di romanticherie nelle relazioni amorose dei nati Pesci ed anche il partner sarà entusiasta di tale trasporto emotivo.