Febbraio 2020 per il segno dell'Ariete sarà piuttosto intricato e difficile per quanto riguarda il lavoro, soprattutto perché Mercurio non appoggerà i nativi per gran parte del mese. Ottime invece le prospettive amorose, con Venere che non solo migliorerà il campo sentimentale, ma anche quello della fortuna, che contrasterà l'opposizione di Giove. Salute in ottimo stato grazie al Sole e a Marte.

Amore e affetti

Il giorno 8 febbraio Venere arriverà nella vostra costellazione regalandovi tante intense passioni e un sentimentalismo più profondo e sincero, quindi vi basterà attendere veramente poco dall'inizio del mese.

Durante la prima settimana priva di Venere potrebbero, però, subentrare alcune delusioni che metteranno a dura prova non solo la vostra situazione sentimentale, ma anche la fiducia che avete riposto nei confronti della persona che ha deluso le vostre aspettative.

A ogni modo, dopo questo periodo piuttosto disturbante, avrete modo di lasciarvi andare un po' di più con il partner: sorriderete più spesso. Marte, fino al giorno 17, contribuirà moltissimo per le vostre energie amorose, aumentando anche la voglia di fare progetti ed esperienze.

Ci saranno incontri piuttosto interessanti per i single. Ottime le amicizie, soprattutto quelle intrecciate recentemente, meno interessanti i rapporti all'interno della famiglia di origine.

Lavoro e studio

Purtroppo il vostro segno non brillerà particolarmente per quanto riguarda il fronte lavorativo. Soltanto i primi tre giorni del mese di febbraio troverete un Mercurio piuttosto favorevole, dopodiché subentreranno molteplici ostacoli da superare e molto più lavoro di quanto effettivamente vi spetta.

Vi converrà stringere i denti e affrontare ogni cosa a testa alta, come sempre. Per il momento non sarà conveniente dar vita a nuovi progetti, perché correrete il rischio d'illudervi troppo su una riuscita che spesso e volentieri potrebbe essere al di sotto delle vostre aspettative.

Di conseguenza, anche la ricerca di un nuovo lavoro potrebbe risultarvi assai difficile e ben lontano da un eventuale contratto vantaggioso.

Evitate quanto più possibile di fare esami in questo periodo e se proprio non potrete farne a meno, cercate di studiare e affidarvi molto di più ai concetti basilari della materia interessata.

Fortuna e salute

Non ci sarà modo di contare su Giove, dal momento che sarà in opposizione, ma Venere sarà determinante per la buona riuscita di qualche idea, ma anche per la scoperta di una bella notizia. Sicuramente arriverà qualche piccolo guadagno in più, che vi permetterà di fare un acquisto o un investimento.

Marte e il Sole favoriranno moltissimo la salute: l'uno dal punto di vista fisico, l'altro da quello mentale. Ci sarà molto ottimismo, ma anche molte energie fisiche adatte per praticare dello sport.